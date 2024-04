Kandidat za slovenskega evropskega komisarja naj bi bil Tomaž Vesel

Tomaž Vesel pa sicer ne bo nosilec liste, niti ne bo na listi kandidatov Gibanja Svoboda na evropskih volitvah. Kot še poroča omenjeni medij, naj bi njegovo ime uradno predstavili na jutrišnjem festivalu Gibanja Svoboda ob Zbiljskem jezeru.

Potem ko je v sredo soglasje k ponovni kandidaturi za evropskega poslanca umaknil Klemen Grošelj, ponudbo za kandidaturo na listi in mesto evropske komisarke pa je zavrnila tudi Marta Kos, morajo v Gibanju Svoboda popolniti še tri od devetih mest.

Med kandidati ostaja aktualna evropska poslanka Irena Joveva, po neuradnih informacijah pa še direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo, predsednik strankinega podmladka Matej Grah, poslanca Tamara Vonta in Uroš Brežan, sicer nekdanji minister za naravne vire in prostor, ter državna sekretarka za odnose z DZ v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper.

Za popolnitev liste sta izvršni odbor in svet Gibanja Svoboda pooblastila prvaka stranke Roberta Goloba, da opravi še dodatne pogovore s potencialnimi kandidati. Med njimi še vedno kroži ime predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, a je ta pred dnevi znova zatrdila, da je med kandidati ne bo.

Listo kandidatov za evropske volitve bodo organi stranke formalno potrjevali šele v prihodnjih tednih. Bi pa v primeru uspešnih pogovorov Goloba v soboto utegnili razkriti, kdo bo nosilec liste.

Danes je kandidate za evropske volitve, ne pa tudi vrstnega reda liste predstavila zunajparlamentarna stranka SLS. Znano je le, da bo nosilec liste nekdanji predsednik programskega sveta Radiotelevizije Slovenija Peter Gregorčič, zadnji na listi pa bo predsednik SLS Marko Balažic. Kandidiral bo tudi sedanji evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP).

Kandidati SLS, ki se bodo poleg omenjenih potegovali za sedež v Evropskem parlamentu, so nekdanji poslanec in župan Franc Pukšič, pravnica Sara Ahlin Doljak, inženirka računalništva Mija Aleš, nevrobiologinja Nina Strah, predsednica podmladka SLS Kaja Galič in predsednik podmladka SLS Zagorje ob Savi Aljaž Barlič.

Foto: STA



Kot je ob predstavitvi kandidatov dejal predsednik SLS Balažic, je bila lista na organih stranke v četrtek potrjena soglasno. Lista z geslom Močna Slovenija in Močna Evropska unija (EU) pa je po njegovem mnenju "med vsemi do sedaj znanimi listami najbolj vključujoča".

"To da je predsednik politične stranke na listi, je največji dokaz tega, da v listo zaupa in verjame," je svoje zadnje mesto na listi komentiral Balažic in dodal, da ga sicer najbolj zanima slovenska politika. Vrstni red liste bo po njegovih besedah znan, ko se o tem uskladijo med sabo.

Največ ugibanj je v javnosti glede tega, katero mesto na listi bo zasedel Franc Bogovič, ki je evropski poslanec že drugi mandat, s tem pa SLS zagotavlja tudi status parlamentarne stranke. Bogovič je dejal, da je Balažicu že dobro leto nazaj sporočil, da je pripravljen znova kandidirati, ob tem pa ni postavljal nobenih pogojev. "Konec koncev sem bil tudi doslej na skupnih listah, enkrat zadnji, enkrat četrti, in hvala bogu so evropske volitve takšne, da ljudje odločijo, kdo je izbran v Evropski parlament," je dejal. Ob tem je dodal, da zaupa volivcem in računa na preferenčne glasove.

Da je Bogovič "v tej kvoti najboljše kar premoremo", je dejal Balažic, sploh v luči tega, da se SLS na evropske volitve podaja samostojno. "Kar se tiče povezovanja, ne pozabite, da je SLS prva predlagala, da bi vsaj vse tri slovenske stranke, ki so članice Evropske ljudske stranke, oblikovale skupno listo, pa zato razumevanja pri drugih dveh partnericah ni bilo," je dodal.

"Mi iskreno ni pomembno, kdo je izvoljen v Evropski parlament, pomembno pa mi je, da lista uspe in uspeh liste bo tudi moj osebni uspeh," je dejal Gregorčič. Pomembno je, da SLS na evropskih volitvah dobi najmanj en mandat in da potem "ta zagon potegnemo do leta 2026 in da se SLS vrne tja, kjer je njeno mesto, mesto pa je v državni politiki".

S programom se zavzemajo za varno Evropo, slovenskega kmeta, energetsko neodvisnost, konkurenčno gospodarstvo, svobodo govora in demokracijo, solidarnost, evropskih način življenja in za interese Slovenije.