Tomašič preiskovalni komisiji DZ očital politično in nezakonito delovanje

Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, je danes zaslišala solastnika in direktorja medija Nova24TV Borisa Tomašiča. Ta je komisiji večkrat očital politično delovanje in nezakonito pridobivanje podatkov z namenom "utišanja kritičnih medijev", na vprašanja o poslovanju pa ni želel odgovarjati.

"Gre za preganjanje edinega resnega medija v Sloveniji, ki pač ne dela povšeči vladajoči politiki," je v uvodu dejal Tomašič. Da Nova24TV ni sposobna preživeti brez madžarskega denarja, je po njegovi oceni laž. "Nova24TV živi kljub temu, da so nanjo razpisali fatvo, da državna podjetja in ministrstva tam ne smejo oglaševati," je dejal. Tudi z oceno o nizki gledanosti se ni strinjal, saj da so z oglaševanjem v desetih dneh prodali štiri tisoč izvodov Budnice, nove knjige predsednika SDS Janeza Janše.

Novo24TV so leta 2015 ustanovili s somišljeniki, med njimi funkcionarji SDS in Klavdija Snežič, s pomočjo tako imenovanega crowdfundinga pa so zbrali osnovni kapital za ustanovitev delniške družbe, delnice je kupilo tisoč ljudi, je pojasnil Tomašič. Kasneje je kot direktor iskal strateške partnerje, tudi na Madžarskem, ki so vstopili v lastniško strukturo "in smo se uspeli razviti". Nato se je lastništvo spremenilo in je sam postal največji lastnik podjetja, je dejal.

Je bil denar nakazan iz Madžarske zaradi prikrivanja?

Madžarska podjetja so po njegovih besedah zakupovala oglasni prostor. Čeprav ta podjetja ne poslujejo v Sloveniji, so skrbela za svoje dobro ime, saj so se pripravljali na vstop na trg, nato pa so iz lastništva izstopili, je pojasnil. Na vprašanje predsednice preiskovalne komisije DZ Tamare Vonta (Svoboda), ali je bil to denar SDS in je bil iz Madžarske nakazan zaradi prikrivanja njegovega izvora, pa je odgovoril: "Vsa podjetja, ki jih vodim, poslujejo zakonito, ne prikrivajo izvora denarja."

Vonta je izpostavila padanje vrednosti delnice, ki je od leta 2015 s sto evrov padla na 40 evrov. Tomašič pa je vztrajal, da so ocene vrednosti delnice le špekulacije in da so delnice vredne toliko, kot je kdo zanje pripravljen plačati. Dividend niso izplačevali, saj so dobiček preusmerili v poslovanje, delničarje pa so k temu, naj delnice podarijo podjetju, po njegovih besedah pozvali zato, da bi jih razbremenili stroška trgovalnih računov.

"Vaš medij izjemno pogosto problematizira skrito lastništvo medijev, hkrati pa ste vi lastništvo Nove24TV skrili pred javnostjo," je izpostavila Vonta. Tomašič je pojasnil, da so spremembe delnic iz imenskih v prenosniške izvedli, "ker se ljudje niso dobro počutili, ker jih napadate".

Nakup založbe Nova obzorja je bila "doba naložba"

V tem času pa so kupili tudi založbo Nova obzorja, ki izdaja tednik Demokracija, saj je šlo po njegovih besedah za dobro naložbo. V upravnem odboru Nova24TV so nekdanji urednik Demokracije Jože Biščak, urednik informativnega programa Nova24TV Aleksander Rant in Tomašič kot direktor družbe. "Vi torej nadzirate sami sebe," je izpostavila Vonta. Tomašič pa je dejal, da je v enotirnem upravljanju pač izvršni direktor tudi član upravnega odbora. Na vprašanje, zakaj se je denar med Novimi obzorji, Novo24TV in Novo hišo prenakazoval, pa je odgovoril, da so imeli za to osnovo.

Vonta je izpostavila tudi, da je Telekom Novi24TV začel plačevati večje vsote, ko je oblast prevzela SDS, madžarski kapital pa se je takrat zmanjšal. Pogodba s Telekomom po Tomašičevi oceni ni bila škodljiva, na vprašanje, ali Telekom Novi24TV še plačuje distribucijo pravic, pa ni želel odgovoriti.

Tudi sicer se je državno oglaševanje na Novi24TV v času vlade Janeza Janše povečalo, od ministrstva za kmetijstvo so prejeli 50 tisoč evrov, od urada vlade za komuniciranje 30 tisoč evrov, od Darsa 25 tisoč evrov, od ministrstva za kulturo 20 tisoč evrov, od ministrstva za zdravje 12 tisoč evrov in od ministrstva za obrambo pet tisoč evrov, je naštela Vonta. Po Tomašičevem prepričanju so sredstva prejeli, "ker je bila pametna vlada in je vedela, da je modro oglaševati v mediju, ki ga ljudje cenijo". Zdaj pa so se sredstva zmanjšala, ker je predsednik vlade Robert Golob državno oglaševanje na Novi24TV prepovedal, je pojasnil.

"Ko so vaši ustanovni delničarji prevzeli oblast, je prišlo do občutnega povečanja oglaševanja iz javnih virov, to drži?" ga je vprašala Vonta, Tomašič pa ji je očital zlorabo preiskovalne komisije in napovedal, da bo poskušal 30 poslancev prepričati, da ustanovijo preiskovalno komisijo DZ o zlorabah preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank. Hkrati je Vonti očital, da laže, in napovedal, da jo bo kazensko ovadil.

Zaslišanje so nato nadaljevali na zaprtem delu seje.

"Kot je preiskovalna komisija že ugotovila, je SDS za 14 milijonov evrov za financiranje svojega ključnega političnega projekta podredila interese lastne države Slovenije interesom sosednje Madžarske," je pojasnila Vonta. Zato so oktobra letos parlamentarno preiskavo o sumih nezakonitega financiranja strank razširili tudi na subjekte, ki so bili od leta 2020 do 2022 v lasti oziroma upravljanju funkcionarjev in članov izvršilnih organov strank tedanje vlade. Preiskavo so razširili še na financiranje kampanje SDS na Facebooku in poskus prodaje deleža Save Turizma madžarskim pravnim osebam.