To so otroci, ki se najbolj veselijo obiska dobrih mož

Pretekli konec tedna je steklo zbiranje in razvrščanja daril v akciji Božiček za en dan, v okviru katere vsako leto razveselijo več otrok. Samo lani so jih obdarili 11.255. V okviru akcije zbirajo sredstva tudi za obdarovanje starostnikov, ki živijo na robu preživetja.

Zbrali smo nekaj akcij, ki še vedno potekajo.

Anina zvezdica zbira hrano

Še vedno lahko darujete v božični akciji Podaj svojo dlan Anine zvezdice. Do konca meseca na petih lokacijah po Sloveniji zbirajo hrano z daljšim rokom uporabe, s katero želijo obdariti čim več družin. Zbirna mesta imajo do konca meseca odprta v Ljubljani, Radovljici, Zasavju, Kamniku in Pomurju. Več informacij o akciji in točnih lokacijah najdete tukaj.

Tradicionalni Klic dobrote

Do konca leta sredstva v okviru akcije Klic dobrote za družine v stiki zbirajo pri Slovenski Karitas. Akcija je stekla s tradicionalnim koncertom konec novembra, ko so zbrali več kot 170 tisoč evrov, do konca leta pa še vedno lahko darujete prek telefonske številke 01 300 59 60 ali na transakcijski račun, objavljen na spletni strani Karitas.

Križemrok jih bo peljal na zimovanje

Na otroke iz socialno ogroženih družin niso pozabili niti pri humanitarnem društvu Križemrok, ki bo s pomočjo darovalcev nekaj otrok peljalo na zimovanje in jih tam obdarilo, druge pa bodo osrečili z darili, ki se jih bodo razveselili v domačem okolju. Lani so obdarili 200 otrok, 47 pa so jih peljali na zimovanje. Seznam letošnjih otrok, ki bi potrebovali pomoč, so objavili na svoji spletni strani.

Številni otroci iz družin v stiski se bodo tudi letos razveselili darila. Foto: Planet TV

Čarobna zima tudi za socialno ogrožene otroke

Tudi v okviru projekta Botrstvo v Sloveniji želijo polepšati praznike in ogreti srca otrokom iz socialno šibkejših družin. Z zbranimi sredstvi v okviru akcije Čarobna zima bodo otroke peljali v kino, jim omogočili ogled kulturnih dogodkov, božičnih in novoletnih koncertov, jih peljali na izlete, drsališča in sankališča ter jim tako omogočili skupno preživljanje trenutkov, ki so za veliko družin samoumevni, za družine v stiski pa pogosto neuresničena želja, pišejo na svoji spletni strani.

V varni hiši bi bili veseli daril

Dobrodelni Leo klub Ljubljana Tivoli pa prosi za pomoč pri obdarovanju otrok iz Varne hiše za ženske in otroke, žrtve nasilja. Do 15. decembra zbirajo otroška darila (družabne igre in pripomočke za ustvarjanje za starost od dveh do 14 let) in dobrodelne prispevke, ki jih lahko nakažete na transakcijski račun, objavljen tukaj.

Tudi brezdomci so pisali Božičku

Lahko ste letos skriti Božiček brezdomcu. Akcijo organizira organizacija Dobrodelko, ki ima objavljena pisma brezdomcev, darovalci izberejo naključno in nanj odgovorijo s paketom. Za brezdomce bodo organizirali tudi božično večerjo. V Ljubljani vsako leto organizirajo tudi novoletno večerjo.