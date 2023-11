To so kmetijske organizacije predlagale Pirc Musarjevi in Golobu

Kmetijske organizacije, predstavnice čebelarjev, kmetov in njihovih zadrug, so predsednici države Nataši Pirc Musar in premierju Robertu Golobu podale pisno pobudo glede obratov javne prehrane, v katerih se prehranjujejo ranljive skupine prebivalcev (otroci in mladostniki, bolniki, starejši). Predlagajo, da se zakonsko uredi spremljanje sledljivosti porekla kmetijskih pridelkov in živil, ki se uporabljajo pri pripravi obrokov.

Kmetijske organizacije tudi predlagajo pregledno podajanje informacij o sledljivosti kmetijskih pridelkov in živil, ki se uporabljajo pri pripravi obrokov, tako varovancem ustanov kot njihovim zakonitim skrbnikom.

Informacije za skrbnike otrok in mladostnikov

Prepričane so namreč, da imajo skupine prebivalcev (na primer otroci in mladostniki), ki se prehranjujejo v javnih ustanovah, in njihovi zakoniti skrbniki pravico do informiranosti glede porekla obrokov, ki se pripravljajo v teh ustanovah in ga za njih izberejo odločevalci teh ustanov oz. njihovi ustanovitelji (lokalne skupnosti, država).

"Zlasti skrbniki otrok in mladostnikov imajo pravico vedeti, kakšne so sestavine obrokov, ki se pripravljajo v vzgojno-varstvenih ustanovah, na izbiro katerih niso imeli vpliva, kljub temu, da se financirajo iz proračunskih sredstev in njihovega prispevka," so predlagatelji pobude zapisali v svoji izjavi za javnost.

Javne objave podatkov o poreklu

Tako predlagajo, da so vzgojno-varstvene ustanove na mestu javne objave jedilnika (splet in oglasna deska, razdelilnica in jedilnica) obvezane v tekočem mesecu objaviti podatke o poreklu posameznih nabavljenih skupin živil.

Enako naj bi veljalo tudi za zdravstvene in socialnovarstvene ustanove, pri čemer se navedene podatke obvezno objavi tudi na vidnem mestu na hodnikih oddelkov.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa naj vzpostavi javno evidenco, v katero morajo navedene ustanove do konca tekočega meseca za obdobje tekočega leta do predhodnega meseca na digitalen način javljati zgoraj navedene podatke o poreklu živil.

Opozorila glede hrane, ki prihaja iz oddaljenih držav

Predlagatelji opozarjajo, da je Sloveniji tudi zelenega javnega naročanja živil najnižja cena še zmeraj poglaviten dejavnik izbora dobaviteljev. Tako lahko pridelki in živali, ki jih uporabljajo za obroke otrok in preostalih ranljivih skupin, prepotujejo stotine, celo tisoče kilometrov.

Prav tako se te pridelke zamrzuje in odtajuje ter prideluje in predeluje v pogojih, ki niso enakovredni standardom v Sloveniji.

Organizacije pobudnice



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza kmetic Slovenije, Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost.