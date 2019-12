To so kandidati, ki želijo stopiti v čevlje Borisa Štefaneca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za mesto predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) se je prijavilo osem kandidatov in ena kandidatka, so sporočili iz urada predsednika republike. Med njimi sta dosedanji predsednik Boris Štefanec in namestnik predsednika Uroš Novak. Prijavila se je tudi svetovalka predsednika vrhovnega sodišča Tina Brecelj.

Za mesto se potegujejo svetovalka predsednika vrhovnega sodišča Tina Brecelj, načelnik upravne enote Ribnica Primož Bučan, novinar Rajko Gerič, upokojenec Jožef Majer, strokovni vodja Avto šole Lisjak Rajko Marković, namestnik predsednika KPK Uroš Novak, višji sekretar službe vlade za zakonodajo in predavatelj Janez Pogorelec, predsednik KPK Boris Štefanec ter vodja centra za raziskovanje in socialne veščine na policijski akademiji in docent na mariborski univerzi Robert Šumi.

Izbirni postopek vodi izbirna komisija, ki bo sklicana v največ sedmih dneh, so zapisali. V komisiji je pet članov, ki zastopajo tri veje oblasti in civilno družbo. Državni zbor bo tokrat zastopal Ivan Hršak, vlado bo zastopala Saša Zagorc, sodni svet pa Saša Prelič. V komisiji sta tudi predstavnik uradniškega sveta Janez Stare in predstavnik krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij CNVOS Erik Brecelj.

Novega predsednika bo imenoval predsednik Pahor

V roku 30 dni mora komisija preveriti izpolnjevanje pogojev in primernost prijavljenih kandidatov. Po koncu svojega dela bo komisija, ki deluje samostojno in neodvisno, predsedniku republike Borutu Pahorju predala poročilo s seznamom primernih kandidatov. V času dela komisije predsednik republike v postopku ne sodeluje.

Predsednik Pahor bo novega predsednika KPK imenoval v roku 30 dni po prejemu seznama, ki ga oblikuje izbirna komisija. Izbira lahko zgolj med kandidati iz predloženega seznama. Predsednik republike lahko postopek javnega poziva za zbiranje kandidatur tudi ponovi.

Ob začetku tokratnega postopka za imenovanje predsednika KPK je predsednik republike izrazil željo, da bi imel možnost na omenjeno funkcijo predlagati osebo, ki lahko s svojo moralno integriteto in strokovno avtoriteto uspešno vodi KPK. Tej želji bo sledil tudi v nadaljevanju, so še sporočili iz urada predsednika.