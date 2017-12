To so ene od najlepših jaslic pri nas #video

[video: 66941 / ]

Video: Planet TV

Številne hiške, orodja, skratka vse, razen figuric, je njegovo delo. Vsega se je naučil sam, a ker jih dela že skoraj pol stoletja, ne preseneča, da je svoje delo izpopolnil do potankosti, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Uporabi vse, kar ima pri roki

Marjan si pri izdelavi pomaga z lesom, kamni, siporeksom in stiroporjem. Uporabi vse, kar ima pri roki. Vsega se loti z izjemno natančnostjo.

Tudi letošnje jaslice so krasne. Vse razen zvezdnatega neba, živalskih in človeških figur je izdelal sam. "To je pač moja strast in nič mi ni težko," je povedal.

Decembra je zelo pestro

Jasličarji v božično v zgodbo radi vključijo krajevne značilnosti domačega kraja. Ker ima doma ribnik, tudi ta v božični zgodbi ne manjka.

Decembra je pri njih zelo pestro. Na obisk pride veliko več prijateljev in sosedov, ki so navdušeni nad njegovimi jaslicami. Zato včasih kakšno hiško izdela tudi zanje.