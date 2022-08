To se dogaja z okuženimi v Sloveniji

V ponedeljek so ob 8.057 PCR-testih in 924 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 2.625 okužb s koronavirusom, so objavili pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravja (NIJZ). V primerjavi s prejšnjim ponedeljkom, ko so potrdili 2.989 okužb z novim koronavirusom, je to 364 okužb manj.