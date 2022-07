Znanstveniki prišli do novih spoznanj o izvoru koronavirusa

Odgovor na vprašanje, ali se je novi koronavirus naravno prenesel z živali na ljudi ali je bil izbruh pandemije posledica laboratorijske nesreče, je ključen za preprečitev morebitnih naslednjih pandemij in reševanje milijonov življenj, navaja AFP.

Obstajajo mogoči in verjetni scenariji

"Ali smo ovrgli teorijo o uhajanju iz laboratorija? Ne, nismo. Ali bomo to lahko kdaj nedvomno izvedeli? Ne," je dejal soavtor študij Kristian Andersen z raziskovalnega inštituta Scripps. "Mislim pa, da je pri tem zelo pomembno, da obstajajo mogoči scenariji in verjetni scenariji, pri čemer je zelo pomembno razumeti, da mogoče ne pomeni tudi verjetno," je dodal Andersen.

V prvi raziskavi so znanstveniki analizirali geografski vzorec primerov okužbe z novim koronavirusom v prvem mesecu izbruha, torej decembra 2019. Analiza je pokazala, da so bili prvi primeri tesno združeni v okolici veleprodajne tržnice z morsko hrano in živalmi v Wuhanu. Od 174 prvih primerov so lokacijo kar pri 155 potrdili v neposredni bližini omenjene tržnice.

V drugi študiji pa so preučili genomske podatke prvih primerov okužbe, da bi določili zgodnji razvoj virusa. Ugotovili so, da je malo verjetno, da bi novi koronavirus pred novembrom 2019 na veliko krožil med ljudmi.

Na tržnici so prodajali žive sesalce, ki se lahko okužijo s koronavirusom

Michael Worobey z univerze v Arizoni, prav tako soavtor obeh študij, je v preteklosti znanstveno skupnost pozval, naj bo bolj odprta za sprejemanje ideje, da se je virus razširil zaradi uhajanja iz laboratorija.

Vendar pa je v luči zadnjih ugotovitev dejal, da zdaj tudi sam meni, da ni mogoče, da bi se ta virus med ljudmi razširil drugače kot po trgovanju z živalmi v Wuhanu. Na tamkajšnji tržnici so namreč prodajali tudi žive sesalce, za katere je zdaj znano, da se lahko okužijo z novim koronavirusom.

Objavo obeh študij je pozdravila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). "Ključnega pomena je, da še naprej preučujemo izvor pandemije covid-19, da bomo bolje pripravljeni na preprečevanje in blaženje prihodnjih izbruhov, epidemij in pandemij," je na Twitterju zapisala tehnična vodja WHO za covid Maria Van Kerkhove, še navaja AFP.