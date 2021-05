Slovenski projekt Odprta ulica je navdih našel v tujini. Mesta v tujini, ki so ulice odprla pešcem, so nad ukrepom navdušena. Foto: Getty Images

Vedno bolj se prebuja zavest, da morajo biti mesta odprta za aktivno mobilnost – hojo, kolesarjenje in javni promet – ter na nek način zaprta za motorni promet, lahko pa je omogočen dostop z avtom za lokalno prebivalstvo in lastnike lokalov in trgovin. S tem bi lahko začeli reševati problem prekomerne rabe avtomobila na kratke razdalje, kar lahko občutno zmanjša izpuste toplogrednih plinov v urbanih okoljih.

Približati mesto pešcem

V času projekta Odprta ulica je celotna ulica zaživela skoraj festivalsko življenje. Foto: Andrej Tarfila (vir: samo1planet.si)

Eden od projektov, ki želi mesta približati pešcem in kolesarjem, je projekt Odprta ulica, ki se v posameznem mestu večkrat ponovi na isti ulici. Preizkusili so ga že v številnih mestih po svetu, kjer se je pokazalo, da odprta ulica pozitivno vpliva na lokalno okolje, skupnost in gospodarstvo.

Ukrep odpiranja ulic za pešce je postal še posebej popularen letos, v času pandemije bolezni covid-19, ko so se številna mesta odločila izboljšati možnosti za bivanje na prostem in prebivalcem omogočiti dovolj prostora za gibanje ob upoštevanju priporočene razdalje. Na ulici tako postane bolj prijetno, več je prostora, manj je prometnega hrupa in zrak je čistejši.

Z odpiranjem ulice za igro, druženje, hojo in kolesarjenje naše ulice postanejo veliko več kot le prostor za avtomobile, spremenijo se v prijetne, udobne in varne površine za vsakdanje življenje pešcev in kolesarjev, ki sta najbolj zapostavljeni in ranljivi skupini v prometu, hkrati pa zasedata najmanj prostora, ne onesnažujeta zraka in ne povzročata hrupa.

Privlačen dodaten program še popestri mestno življenje, kar se je zgodilo tudi na prvi slovenski Odprti ulici, in sicer v Škofji Loki, septembra lani.

Prva slovenska odprta ulica: šolski primer, ki je lahko za zgled

Odprta ulica je primeren kraj za srečanja in različne dogodke. Foto: Nela Halilović (vir: samo1planet.si)

Škofja Loka je kot prvo slovensko mesto za pešce odprla Šolsko ulico, ki jo dnevno uporablja nekaj več kot osem tisoč ljudi. Od tega je 58,5 % pešcev, 7,1 % kolesarjev, 33,5 % avtomobilov ter 0,9 % preostalih udeležencev. Kljub temu imajo avtomobili na ulici dvakrat več prostora kot drugi uporabniki.

Grafika: Darja Klančar (vir: samo1planet.si) Na Šolski ulici se nahajajo osnovna šola, stanovanjsko naselje, pokopališče, knjižnica, več trgovin, kavarne, notar, frizerji, knjigarna … Ulica je bila odprta pet sobot zapored in na dan brez avtomobila ter pet delovnih dni med jutranjo konico, kar je bilo posebej všeč šolarjem, pa tudi drugim krajanom, saj je bil v tem času sprehod po ulici, ki povezuje staro mestno jedro in območje nekdanje vojašnice, kjer se vzpostavlja nov družbeni center, veliko prijetnejši. Odprta ulica s svojim pestrim programom namreč v marsičem spominja na ulične festivale.

Takšno spodbujanje srečevanja ljudi in povezovanja skupnosti ter ustvarjanje prostora za druženje, ustvarjalnost, gibanje in varno aktivno mobilnost, so Škofjeločani lepo sprejeli.

Projekt bodo ponovili še v letu 2021 in 2022 v dveh drugih slovenskih občinah.

Kaj pa v vaši občini naredite za bolj zeleni planet?

Škofja Loka je bila nad uvedno Odprte ulice septembra lani navdušena. Foto: Getty Images

Vsakodnevno ustvarjamo veliko dobrih in pozitivnih zgodb, ki uspešno pomagajo krotiti podnebne spremembe.

V Škofji Loki in Bohinju dokazujejo, da z različnimi ukrepi lahko zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov, umirimo promet in naredimo mesta prijaznejša obiskovalcem in domačinom.

Naj tudi vaša občina postane zaveznik planeta.

