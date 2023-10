Tina Gaber: Za to se bom borila

Na prireditvi so spomnili, da je Slovenija priznala gluhoslepoto kot samostojno invalidnost, za kar si sicer v vseh evropskih državah prizadeva Evropska zveza gluhoslepih. Slišati pa je bilo tudi pozive, da se zapisano udejanji in da se gluhoslepim tudi na sistemski ravni zagotovijo pravice.

Na prireditvi so spomnili, da je Slovenija priznala gluhoslepoto kot samostojno invalidnost, za kar si sicer v vseh evropskih državah prizadeva Evropska zveza gluhoslepih. Slišati pa je bilo tudi pozive, da se zapisano udejanji in da se gluhoslepim tudi na sistemski ravni zagotovijo pravice. Foto: Ana Kovač

Na današnji dan, ko je bila ustanovljena Evropska zveza gluhoslepih, zaznamujemo evropski dan gluhoslepih. Namenjen je ozaveščanju o potrebah in sposobnostih oseb z gluhoslepoto. V Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan so letošnje praznovanje dneva v petek posvetili 18-letnici delovanja združenja in odprtju obnovljenih prostorov v Ljubljani. Udeležila se ga je tudi častna pokroviteljica dogodka in ambasadorka pravic gluhoslepih Tina Gaber.

Pobudnica za evropski dan gluhoslepih je bila Evropska zveza gluhoslepih, ki je bila ustanovljena na današnji dan leta 2003. V zvezi si prizadevajo za priznanje gluhoslepote kot samostojne invalidnosti in popolno socialno vključenost ljudi z gluhoslepoto v vseh evropskih državah.

V slovenskem združenju Dlan, ki je bilo ustanovljeno pred 18 leti in je član evropske pa tudi svetovne zveze gluhoslepih, so praznovanje ob današnjem dnevu pripravili v petek, in sicer v znamenju 18-letnice delovanja in odprtja obnovljenih prostorov. Poudarili so, da se s ponosom ozirajo na prehojeno pot, pred seboj pa vidijo veliko izzivov in priložnosti. Predsednica združenja Helena Petrovčič se je zahvalila vsem podpornikom in izrazila prepričanje, da bodo skupaj dosegli še mnogo več.

Sekretarka združenja Simona Gerenčer je spomnila, da ko se je pred 20 leti pogovarjala z gluhoslepimi, je bil vsak prepričan, da je edini, ki ne vidi in ne sliši hkrati. "Prav njihove zgodbe osamljenosti so bile tiste, ki so nas posameznike okrepile in opolnomočile, da smo ustanovili združenje," je pojasnila. Prepričana je, da je treba prav zato krepiti skupnost, da bodo posamezniki lahko iskali podporo in pomoč.

Častna pokroviteljica dogodka in ambasadorka pravic gluhoslepih Tina Gaber je spomnila na začetek svojega sodelovanja z združenjem Dlan. Kot je poudarila, se je zavezala, da bo Gerenčerjevi stala ob strani in se borila, da gluhoslepim omogočijo vse pravice, da bodo lahko živeli tako, kot si vsak človek zasluži.