Bela palica – simbol osebne neodvisnosti slepih in slabovidnih

Po ocenah zveze društev slepih in slabovidnih ima pri nas večje okvare vida kar od 30 do 40 tisoč oseb, hude okvare pa med osem in deset tisoč.

Po ocenah zveze društev slepih in slabovidnih ima pri nas večje okvare vida kar od 30 do 40 tisoč oseb, hude okvare pa med osem in deset tisoč. Foto: Kaya Kamenarič

Mednarodni dan bele palice, ki ga zaznamujemo danes, je namenjen ozaveščanju o pomenu bele palice kot simbola večje samostojnosti slepih in slabovidnih. V zvezi društev slepih in slabovidnih stremijo k temu, da bi imeli vsi slepi in slabovidni enake možnosti za samostojno in družbeno koristno življenje. Na to opozarja tudi varuh Peter Svetina.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se kar 285 milijonov ljudi srečuje s hujšimi okvarami vida, med njimi je 19 milijonov slepih ali slabovidnih otrok.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pred mednarodnim dnevom poudaril, da morajo slepi in slabovidni imeti enake možnosti in pogoje za dostojno življenje ter kakovostno in celovito vključitev v družbo. Žal v državi po njegovih besedah še vedno ne moremo biti zadovoljni z dostopnostjo objektov v javni rabi za senzorno ovirane osebe. Nedostopnost grajenih objektov za invalide je v Sloveniji problem, ki se ga po njegovem mnenju rešuje prepočasi.

"Dvanajst let po uveljavitvi zakona o izenačevanju možnosti invalidov in dve leti pred zakonskim rokom slepim in slabovidnim osebam še vedno niso v zadostni meri zagotovljene taktilne oznake na javnih površinah in v večstanovanjskih objektih, ki bi jim omogočale samostojno in neodvisno življenje," je izpostavil Svetina.

Brez prilagoditev je ranljivost večja

Varuh poziva tudi k drugim ustreznim prilagoditvam za slepe in slabovidne. Opozarja na neprilagojenost učnega gradiva in različnih tekmovanj znanja za slepe in slabovidne otroke, kar povzroča neenakopravno obravnavo teh otrok. "Brez prilagoditev so invalidi še ranljivejši, saj jih odrivamo na rob družbe in ne upoštevamo njihovih z ustavo zagotovljenih pravic," je poudaril Svetina. Od pristojnih pričakuje, da sprejmejo konkretne rešitve in zagotovijo denar za odpravo diskriminacije slepih in slabovidnih ter drugih invalidov.

Mednarodni dan bele palice je leta 1970 razglasila Mednarodna zveza slepih. Bela palica je pripomoček, ki simbolizira osebno neodvisnost slepe ali slabovidne osebe in je hkrati opozorilo drugim, da njen uporabnik ne vidi in ima zato posebne potrebe in pravice. Po ocenah zveze društev slepih in slabovidnih ima pri nas večje okvare vida kar od 30 do 40 tisoč oseb, hude okvare pa med osem in deset tisoč.