Tim Gajser tudi uradno ni več zaposlen na policiji

Policijo smo ponovno zaprosili za pojasnila, ali je Tim Gajser še zaposlen kot policist. Na vprašanje nam niso neposredno odgovorili, so pa nam posredovali seznam vrhunskih športnikov, ki so zaposleni na policiji. Na seznamu iz meseca novembra je Gajser še zabeležen (celotni novembrski seznam lahko preverite s klikom na to povezavo), medtem ko ga na decembrskem seznamu ni več (celotni decembrski seznam lahko preverite s klikom na to povezavo).

Na novembrskem seznamu vrhunskih športnikov, ki so zaposleni na policiji, je Tim Gajser še naveden. Foto: Policija

Spomnimo, konec novembra smo neuradno poročali, da je motokrosist Tim Gajser policijo (svojega delodajalca) zaprosil za sporazumno odpoved delovnega razmerja in da naj bi zapustil može v modrem z zadnjim dnem preteklega meseca. S policije nam takrat informacije zaradi varovanja osebnih podatkov (ker je bil Gajser še zaposlen na policiji) niso želeli potrditi, Tim Gajser pa na naša vprašanja ni odgovoril.

Gajser razočaran nad blatenjem

Nekaj dni po objavi članka z neuradnimi informacijami o njegovem odhodu s policije je Gajser sicer dogajanje komentiral v intervjuju za Delo, v katerem pa ga novinar ni vprašal o njegovi zaposlitvi. V tem intervjuju pa je Gajser komentiral poročanje SIol.net, da se je znašel v notranji preiskavi policije. Gajser je za Delo naše poročanje zanikal in dejal, "Ne vem, kako lahko nekdo objavi neuradno informacijo, ne da bi prej preveril, ali je resnična. Imam vse papirje, in pri meni je vse čisto. Sem bil pa razočaran, ker so to dali v medije in blatili moje ime."

Preiskovani policisti

Spomnimo, na Siol.net smo pred tedni objavili neuradne informacije, da je policija med preiskavo dveh zdravnikov zaradi ponarejenih zdravstvenih dokumentov na seznamu njunih strank naletela tudi na več policistov, med katerimi naj bi bil tudi Tim Gajser. Za policiste je to pomenilo, da lahko izgubijo delo. Njegova ekipa se je za Siol.net takrat na vprašanje, ali so naše neuradne informacije, da preverjajo njegovo ravnanje, resnične, odzvala z besedami: "To vsekakor ne drži. Če imate namen objaviti take laži o Timu, nikoli več ne dobite odgovorov. Če ne morete spodbujati športnikov, jih tudi blatiti ni treba. Smo zgroženi, česa obtožujete Tima."