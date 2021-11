Neuradno: Tim Gajser ne želi več biti policist

Tim Gajser je v policiji zaposlen od 26. maja 2016. "Postati policist so bile vedno moje sanje. Že ko sem bil čisto majhen, sem si to želel, še preden je prišel motokros," je takrat dejal Gajser.

Večkratni svetovni prvak v motokrosu in policist Tim Gajser je po neuradnih informacijah svojega delodajalca zaprosil za sporazumno odpoved delovnega razmerja. Ta naj bi stopila v veljavo že s koncem tega meseca, torej v torek, 30. novembra. Za pojasnila smo zaprosili tako policijo kot Tima Gajserja. Na policiji so nam odgovor obljubili v ponedeljek. Tim Gajser oziroma njegova ekipa pa nam tokrat niso posredovali pojasnil.

Neuradno: Gajser v preiskavi zaradi ponarejenega PCT-potrdila

Pred tednom dni smo poročali, da je Tim Gajser po neuradnih informacijah v preiskavi zaradi ponarejenega PCT-potrdila. Gajserjevo ime naj bi policisti našli med preiskavami dveh zdravnikov, ki sta se znašla pod lupo policistov zaradi ponarejanja zdravstvenih dokumentov. Zdravnika, po naših informacijah gre za Rajka Brgleza, ki je pogodbeno sodeloval z Zdravstvenim domom Lenart, in zasebnega zdravnika Izudina Kanlića s Ptuja, sta deset let služila s ponarejanjem zdravstvenih dokumentov.

V ekipi Gajserja so neuradne informacije zanikali

V ekipi Tima Gajserja, ki je zaposlen v policiji kot vrhunski športnik, so neuradne informacije, da je Gajser v preiskavi, zavrnili. "To vsekakor ne drži. Če imate namen objaviti take laži o Timu, nikoli več ne dobite odgovorov. Če ne morete spodbujati športnikov, jih tudi blatiti ni treba. Smo zgroženi, česa obtožujete Tima," so nam sporočili iz ekipe Gajserja. Odgovor smo objavili v celoti in je lektoriran.

Gajser policist že več kot pet let

Tim Gajser je sicer zaposlen na policiji od 26. maja 2016. "Postati policist so bile vedno moje sanje. Že ko sem bil čisto majhen, sem si to želel, še preden je prišel motokros. Vedno sem si želel nositi to uniformo in vesel sem, da sem postal policist," je takrat dejal Gajser. "Seveda, na cesti je treba počasi. Divjaš na motokrosu, da si pač prvi, da zmaguješ. Na cesti pa je treba upoštevati pravila. Takšne bodo tudi moje obveznosti na policiji. Udeleževal se bom različnih prireditev, da bom o tem ozaveščal mlade," je leta 2016 o svoji policijski vlogi spregovoril Gajser.