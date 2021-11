Tim Gajser za Delo: Ne bom tožil

Tim Gajser je v policiji zaposlen od 26. maja 2016. "Postati policist so bile vedno moje sanje. Že ko sem bil čisto majhen, sem si to želel, še preden je prišel motokros," je takrat dejal Gajser.

"Nimam besed. Sploh ne vem, od kod takšne informacije. Bil sem zelo šokiran," se je na poročanje Siol.net, da so policisti pri preiskavi dveh zdravnikov, ki sta izdajala ponarejena PCT-potrdila in druga potrdila, našli tudi njegovo ime, v pogovoru za časopis Delo odzval večkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser. Povedal je, da zaradi poročanja o preiskavi Siol.net ne bo tožil, in dejal: "Raje bom vse skupaj pozabil in se usmeril v prihodnost, v kateri želim biti spet najboljši na svetu."

"Ne vem, kako lahko nekdo objavi neuradno informacijo, ne da bi prej preveril, ali je resnična. Imam vse papirje in pri meni je vse čisto. Sem bil pa razočaran, ker so to dajali v medije in blatili moje ime," je v intervjuju za Delo dejal Tim Gajser. Spomnimo, na Siol.net smo pred tedni objavil neuradne informacije, da je policija med preiskavo dveh zdravnikov zaradi ponarejenih zdravstvenih dokumentov na seznamu njunih strank naletela tudi na več policistov, med katerimi naj bi bil tudi Tim Gajserja. Za policiste je to pomenilo, da lahko izgubijo delo. Njegova ekipa se je za Siol.net takrat na vprašanje, ali so naše neuradne informacije, da preverjajo njegovo ravnanje, resnične, odzvala z besedami: "To vsekakor ne drži. Če imate namen objaviti take laži o Timu, nikoli več ne dobite odgovorov. Če ne morete spodbujati športnikov, jih tudi blatiti ni potrebno. Smo zgroženi, kaj obtožujete Tima."

Zakaj in kako smo poročali o Timu Gajserju

Tim Gajser je kot vrhunski športnik in policist oseba v javnem interesu. To pomeni, da je v interesu javnosti tudi informacija, ali se je Tim Gajser v času boja proti koronavirusu in nizke precepljenosti prebivalstva znašel v preiskavi oseb, ki bi lahko imele ponarejeno PCT-potrdilo ali so sicer ravnale neetično. Gajser kot športnik in policist mora biti zgled drugim državljanom. Neuradne informacije, da so policisti med preiskavo zdravnikov naleteli tudi na ime Tima Gajserja, smo na Siol.net preverjali deset dni, preden smo se odločili za objavo. V tem času smo od odgovornih oseb dobili štiri neuradne potrditve, da imamo pravilne informacije. Pred objavo smo večkrat za odziv zaprosili tako Tima Gajserja kot policijo. Več si lahko preberete v članku Neuradno: Med preiskovanimi policisti tudi svetovni prvak Tim Gajser

Biti najboljši na svetu

"Da," je na vprašanje novinarja Dela Petra Zalokarja, ali je cepljen proti covid-19, odgovoril Gajser. Navijačem je tudi sporočil, naj ne nasedajo poročanju medijev (torej Siol.net), "ki želijo samo pozornost". Kot pravi sam, "pri meni je vse tako, kot mora biti". Gajser je sicer za Delo napovedal, da bi, "če bi hotel biti maščevalen, šel v tožbo zaradi klevetanja, a se mi ne ljubi s tem ukvarjati. Raje bom vse skupaj pozabil in se usmeril v prihodnost, v kateri želim biti spet najboljši na svetu."

Zdravnika in ponarejeni zdravstveni dokumenti Mariborski kriminalisti so v začetku novembra izvajali zadnje aktivnosti v povezavi s preiskavo sumov gospodarske kriminalitete, v kateri je sodelovalo več kot sto kriminalistov z več policijskih uprav po vsej državi. Preiskava je bila usmerjena v sum zlorabe uradnega položaja, jemanja in dajanja podkupnin, v predkazenskem postopku pa sta se znašla dva zdravnika. Po naših informacijah gre za Rajka Brgleza, ki je pogodbeno sodeloval z Zdravstvenim domom Lenart, in zasebnega zdravnika Izudina Kanlića s Ptuja. Več v člankih Podkupovanje in ponarejanje PCT-potrdil: hišne preiskave pri petih policistih in Razkrivamo imeni zdravnikov, ki naj bi z lažnimi potrdili zaslužila milijon evrov.

Ali bo še policist?

V intervjuju za Delo pa novinar ni postavil vprašanja oziroma objavil neuradnih informacij Siol.net, da Tim Gajser zapušča policijo. Spomnimo, v nedeljo smo zapisali, da je Gajser zaprosil za sporazumno prenehanje delovnega razmerja, ki bi obveljalo jutri. Gajser se na vprašanja Siol.net o tem prejšnji teden ni odzval, s policije pa so nam sporočili, da nam na vprašanja, ki se nanašajo na konkretno fizično osebo, zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo dati odgovora. Pri tem, da morajo predstaviti informacije, ali je Gajser še zaposlen na policiji, bomo s pritožbo vztrajali.