TI Slovenia: Skrivanje dokumentov o nakupu ograje se nadaljuje

Transparency International (TI) Slovenia je ogorčen nad odločitvijo Zavoda RS za blagovne rezerve, da sproži upravni spor zoper odločitev Informacijskega pooblaščenca o razkritju vseh dokumentov glede nakupov t. i. tehničnih ovir na meji s Hrvaško v letih 2015 in 2016. "Skrivanje dokumentov o nakupu ograje se nadaljuje," so danes sporočili.

Informacijska pooblaščenka je izvedla test interesa javnosti in odločila, da mora zavod za blagovne rezerve omogočiti javnosti dostop do zahtevanih dokumentov. TI Slovenia pričakuje, da bo upravno sodišče v tokratnem primeru odločilo dovolj hitro in omogočilo hiter dostop do informacij. "Skladno z mednarodnimi standardi je zapoznel dostop do informacij namreč enak zavrnitvi," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Vlada mora umakniti stopnjo tajnosti

Kot nič manj zaskrbljujoče v TI Slovenia ocenjujejo dejstvo, da vlada nadaljuje z onemogočanjem dostopa javnosti do informacij, povezanih z nakupi t. i. tehničnih ovir. Zavrnila je namreč zahtevek TI Slovenia po umiku stopnje tajnosti s sklepov vlade, ki spreminjajo ali dopolnjujejo program dela zavoda za blagovne rezerve v delu, ki se nanaša na oblikovanje zalog varnostne žične ograje ali drugih zaščitnih ovir in so po navedbah TI Slovenia ključne za ugotavljanje smotrnosti in pravilnosti posla zavoda.

Informacijska pooblaščenka je odločila, da mora vlada umakniti stopnjo tajnosti z delov, ki se nanašajo na nakup zaščitnih tehničnih ovir.

"Pozivamo vlado, da čim hitreje izvrši odločbo informacijske pooblaščenke in javnosti končno omogoči vpogled v ozadje omenjenih nakupov. Takšno ravnanje je še toliko bolj smiselno glede na pretekle izjave vlade o krepitvi odprtosti in transparentnosti postopkov javnega naročanja ob nakupu novih t. i. tehničnih ovir," je navedla predsednica TI Slovenia Alma Sedlar.

Davkoplačevalci imajo pravico vedeti, kam se vlaga denar

TI Slovenia vztraja, da imajo davkoplačevalci pravico vedeti, kako se porablja njihov denar. To še posebej velja v primerih, ko je dvom v pravilnost posla tako velik kot v konkretnem primeru. K dvomom pa še dodatno prispevajo nadaljevanje skrivanja postopkov nakupa pred javnostjo in dolgotrajnost postopkov pridobivanja dokumentov s strani civilne družbe, na kar TI Slovenia nenehno opozarja že od leta 2017.

"Dolgotrajnost postopkov onemogoča izvajanje nadzorne funkcije civilne družbe in še dodatno zmanjšuje transparentnost porabe javnih sredstev in s tem šibi že tako omajano zaupanje državljanov v delovanje javnih institucij," je še izpostavila Sedlarjeva.

Po sredinem poročanju POP TV je srbsko podjetje Legi-SGS, ki ga je ministrstvo za javno upravo izbralo prek javnega razpisa, začelo na meji s Hrvaško postavljati novih 40 kilometrov panelne ograje. Po novem naj bi dolžina ograje, ki je postavljena prekinjeno vse od Obale do Pomurja, prvič presegla 200 kilometrov in tako dosegla kar tretjino celotne južne meje. Za dobrih 40 kilometrov ograje naj bi odšteli 4,8 milijona evrov.