V Beli krajini začeli postavljanje novih 40 kilometrov ograje

Po novem bo dolžina ograje, ki je postavljena prekinjeno vse od Obale do Pomurja, po navedbah Pop tv prvič presegla 200 kilometrov in dosegla kar tretjino vse južne meje, ki je sicer dolga 670 kilometrov.

Ministrstvo za javno upravo je novi javni naročili za dobavo in postavitev ograje na meji s Hrvaško oddalo srbskemu podjetju Legi-SGS. Za dobrih 40 kilometrov ograje bodo odšteli 4,8 milijona evrov. Kje natančno bodo ograjo postavili, na ministrstvu za notranje zadeve ne razkrivajo.

Postavljajo jih tam, kjer so potrebne

Kot so pojasnili v juliju, je postavitev začasnih tehničnih ovir skladna s sprejetim načrtom, ki je označen s stopnjo tajnosti, zato podrobnejših informacij ne morejo posredovati. So pa zatrdili, da jih postavljajo tam, kjer je to nujno potrebno zaradi preprečitve nezakonitih prehodov državne meje in zavarovanja ljudi in premoženja, na nekaterih območjih pa jih zamenjujejo zaradi poškodovanja. "Konkretno, kdaj, kje in v kakšnem obsegu, pa se odloča na podlagi konkretnih ocen in predlogov slovenske policije," so prejšnji mesec navedli na ministrstvu.

Po informacijah televizije bodo ograjo postavljali med krajema Žuniči in Zilje, trenutno so pri kraju Preloka. S postavitvijo te ograje bo meja na Kolpi med krajema Vinica in Žuniči skoraj popolnoma zaščitena. Ograjo naj bi postavili v prihodnjih tednih.

Kot so na notranjem ministrstvu pojasnili za POP TV, je sicer trenutno postavljenih skoraj 179 kilometrov začasnih tehničnih ovir, od tega 63 kilometrov panelne ograje.