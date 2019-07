Kickl načrtoval gradnjo ograje na avstrijskih mejah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji avstrijski notranji minister Herbert Kickl iz vrst svobodnjakov (FPÖ) je po pisanju avstrijskega časnika Kurier načrtoval gradnjo ograje na avstrijskih mejah po zgledu Madžarske. To bi pomenilo tudi postavitev ograje na meji med Avstrijo in Slovenijo, kjer na območju Špilja sicer še vedno stoji žična ograja.

Kickl je nameraval preoblikovati notranje ministrstvo v ministrstvo za domovinsko varnost, kar je pred kratkim povedal tudi v intervjuju. V okviru tega naj bi načrtoval postavitev obmejne ograje.

Obstajali so konkretni premisleki in celo tajni projekt, navaja Kurier dobro informirane kroge v bližini nekdanjega notranjega ministra. Krog ljudi, ki je vedel za projekt, je bil namenoma zelo majhen.

"Predvidevali smo, da bodo o tem razpravljali na proračunskih pogajanjih jeseni," je dejal vir za Kurier. Glede na začetne izračune so predvideli stroške v višini najmanj milijarde evrov. Projekt je nato zaustavil padec vlade pod vodstvom Sebastiana Kurza.

Na enem od računalnikov odkrili predstavitev

Foto: STA V pisarni Kicklovega naslednika Wolfganga Peschorna niso vedeli nič o teh načrtih, a so po povpraševanju avstrijskega časnika preučili zadevo. Kasneje so na enem od računalnikov odkrili predstavitev različnih sistemov ograj po Evropi, konkretnih dokazov o tajnem projektu pa niso našli.

Nekdanji minister je za Kurier potrdil načrte o upravljanju množičnih migracij. Ko je prišel na ministrstvo, namreč ni našel nobenih podobnih načrtov in ukrepov, ki bi jih lahko uporabili ob množičnih migracijah, kakršne so bile leta 2015, je dejala njegova tiskovna predstavnica. Kickl je zato zahteval oblikovanje načrta in ukrepov, ki bi preprečili morebiten nov naval na avstrijske meje, je dodala.

V ograji ponekod izrezane ogromne luknje

V okviru teh načrtov, ki vključujejo tehnične ukrepe, pravno podlago in časovnico, se je bilo nujno pozanimati tudi o ceni ograje na meji in kje bi ta morala stati, da bi se učinkovito obranili pred nezakonitimi migracijami, je še pojasnila tiskovna predstavnica. Ob tem je v imenu Kickla izrazila željo, da bi njegov naslednik Peschorn nadaljeval ta projekt.

Na območju Špilja sicer še vedno stoji žična ograja, ki so jo Avstrijci postavili v času begunske krize, a je ograjo že načel zob čas. Ponekod so v njej izrezane ogromne luknje, večinoma pa jo je zase že vzela narava, saj je popolnoma prerasla z rastlinjem, še piše Kurier.