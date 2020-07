Termit: Strokovna mnenja kažejo, da ni nastala okoljska škoda

Na sedežu Arsa je bila danes ustna obravnava o dejanskem nastanku okoljske škode v občini Moravče zaradi ravnanj družbe Termit. Na njej so strokovni izvedenci predstavili izsledke svojih strokovnih mnenj, v katerih ugotavljajo, da Termit ni kršil okoljevarstvene zakonodaje in da okoljska škoda na njegovem rudarskem območju ni nastala, so poudarili v Termitu.

Kot so sporočili iz Termita, so strokovna izvedenska mnenja podali Senko Pličanič z ljubljanske pravne fakultete, Borut Vrščaj s Kmetijskega inštituta Slovenije in Mihael Brenčič z naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani: "Mnenja nakazujejo, da je bilo poročilo Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), ki je lani poleti ugotovila, da je Termit povzročil okoljsko škodo tlom, neustrezno, saj na analiziranem območju tla sploh še niso vzpostavljena in zato okoljska škoda tlom sploh ni mogla nastati."

Termit: Arso mora voditi postopek dejanskega ugotavljanja škode tlom

Ob tem so po poročanju STA izrazili pričakovanje, da bo Arso prednostno vodil postopek dejanskega ugotavljanja okoljske škode tlom in tudi na podlagi današnjih strokovnih mnenj preklical rezultate svoje lanske analize oziroma poročila. Termit poudarja, da je Arso proučeval porušene oziroma zmlete vzorce, analizo pa bi moral v skladu z mednarodno priznanimi standardi in slovensko zakonodajo narediti na neporušenih vzorcih.

Poročilo Arsa je po njihovem napačno tudi v predpostavki, da gre pri preiskovanem materialu za naravna tla, ne gradbeni material, čeprav celo iz poročila izhaja, da so preiskovali umetni nasip. Terenske meritve so ob tem pokazale, da ni prisotnih spornih snovi. Na ministrstvu za okolje in prostor so po poročanju STA nedavno pojasnili, da Arso v primeru podjetja Termit vodi postopek glede ugotavljanja okoljske škode. Ker postopek še traja, več informacij ne morejo podati, so dodali.