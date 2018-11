Temperature bodo padle tudi pod minus deset stopinj Celzija

Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od juga slabele in ponehale, najkasneje na severovzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Predvsem na Štajerskem in v Pomurju bo pihal severni veter. Temperature bodo od dve do sedem, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija, napoveduje Agencija za okolje.

Jutri bo na Primorskem delno jasno s šibko do zmerno burjo, drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od nič do pet, na Primorskem okoli osem, najvišje dnevne pa od tri do sedem, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V osrednji Sloveniji bo okoli minus pet stopinj Celzija

"Najhladneje bo v drugi polovici tedna, sploh v četrtek. Verjetno bo tudi noč na četrtek najhladnejša v tem tednu. V osrednjem delu Slovenije bo okoli minus pet, v severozahodni Sloveniji, kjer je tudi nekaj snega, bi lahko temperature padle tudi pod minus deset stopinj Celzija," pojasnjuje meteorologinja Veronika Hladnik.

Tudi dnevne temperature bodo po njenih besedah verjetno ostale okoli ničle, se pa že konec tedna obeta otoplitev. Dodala je še, da, kot vse kaže, do konca tedna ne bo padavin.