Telekom Slovenije prejel certifikat Top Employer 2022

"Leto 2021 je bilo, tako kot leto pred tem, izredno zahtevno in je vplivalo na organizacije po vsem svetu. Kljub temu Telekom Slovenije stalno izkazuje, da je skrb za zaposlene tudi skozi odlične kadrovske prakse središče delovanja podjetja. Zato se uspešno sooča z izzivi spreminjajočega se trga dela ter hkrati skrbi za dobro počutje in zadovoljstvo svojih zaposlenih. Organizacijam, ki so bile v svojih državah certificirane kot Top zaposlovalci, iskreno čestitamo," je na razglasitvi zmagovalcev, ki je potekala 20. januarja, izpostavil David Plink, izvršni direktor Top Employers Instituta.

Vključuje šest kadrovskih področij

Med certifikacijskim procesom Top Employers Institute opravi podroben celovit pregled trajnostnih vidikov poslovanja podjetij, vključenih je šest kadrovskih področij, sestavljenih iz 20 tem, vključno s kadrovsko strategijo, delovnim okoljem, pridobivanjem talentov, izobraževanjem, dobrim počutjem ter raznolikostjo in vključenostjo zaposlenih.

"Prejeto strokovno priznanje je priznanje za odlične kadrovske prakse, ki jih uvajamo v družbi. Zadovoljni zaposleni so ključni za uspešno poslovanje, zato razvijamo delovno okolje, ki je odprto za inovativnost in sodelovanje. Skrbimo za kontinuirano izobraževanje in usposabljanje ter uvajamo inovativne pristope za opolnomočenje zaposlenih. Aktivno delujemo na področju promocije zdravja in preprečevanja izgorelosti, nadgrajujemo sisteme za nagrajevanje in motiviranje, posebno pozornost namenjamo mladim družinam, zaposlenim omogočamo gibljiv delovni čas za lažje usklajevanje službenih in zasebnih obveznosti ter izvajamo številne aktivnosti za krepitev znamke delodajalca in naše organizacijske kulture," poudarja Cvetko Sršen, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

Telekom Slovenije je ob tem imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje in certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, uvršča pa se tudi med najuglednejše delodajalce v Sloveniji.

Top Employers Institute je bil ustanovljen pred 30 leti, v tem obdobju pa je certificiral in podelil priznanja več kot 1.855 podjetjem in organizacijam iz 123 držav.