Telekom Slovenije in Samsung Slovenije društvu OnkoMan donirala 5.000 evrov

Na fotografiji so (od leve proti desni): Jernej Stanonik, direktor podjetja Janus Trade, Gregor Pirc, predsednik društva OnkoMan, Bernard Purkat, vodja mobilne telefonije Samsung Slovenija, in Samo Ošina, direktor strateške poslovne enote Množični trg v Telekomu Slovenije. Foto: Telekom Slovenije

Telekom Slovenije in Samsung sta v novembru, ki je mednarodni mesec osveščanja o raku prostate, del sredstev od prodaje mobitelov Samsung Galaxy S10+ in Samsung Galaxy A70 namenila Slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan. Donacijo v višini pet tisoč evrov bodo namenili nakupu simulatorja transuretralnih operacij na sečnem mehurju in prostati.

Ob zaključku akcije sta predsedniku društva Onkoman, Gregorju Pircu, donacijo v višini pet tisoč evrov predala Samo Ošina, direktor strateške poslovne enote Množični trg v Telekomu Slovenije, in Bernard Purkat, vodja mobilne telefonije Samsung Slovenija.

Pirc pravi, da so moški "navzven pravi junaki in 'mačoti', dokler ni treba obiskati zdravnika. Takrat pa se pokažeta naša šibkost in mehkoba. In ravno zato je nastalo naše društvo: da osvestimo slovenske moške in njihove bližnje, da je preventiva pomembna in da smo tukaj za vse, ki so ravnokar stopili v naše čevlje. Letos smo ob podpori Združenja urologov Slovenije pristopili tudi k zbiranju sredstev za nakup urološkega simulatorja operacij."

Za kakovostno endoskopsko zdravljenje bolnikov

Urološki simulator omogoča kakovostno endoskopsko zdravljenje bolnikov z benignim povečanjem prostate in tumorji sečnega mehurja. Prednost simulatorja je zmanjšanje medoperativnih zapletov (manjša izguba krvi, manj perforacij sečnega mehurja itd.) in hitrejši odpust v domačo oskrbo. Hkrati je njegova prednost tudi v tem, da je mobilen in tako namenjen vsem slovenskim bolnišnicam za simulacijo zdravljenja bolnikov.

Telekom Slovenije in Samsung sta se po rožnatem oktobru, v okviru katerega sta podprla Združenje Europa Donna Slovenije, v novembru pridružila akciji društva OnkoMan. Ob predaji donacije je Purkat poudaril, da je "zdravje ena naših temeljnih vrednot. S tem v mislih naprave razvijamo tudi v Samsungu, saj vanje vključujemo najnaprednejše tehnologije, ki lahko ogromno pripomorejo k preventivi in dobremu počutju uporabnikov."

Družbeno odgovorno ravnanje Telekoma Slovenije je del njihovih vrednot

Ošina pa je ob tem dodal, da je "družbeno odgovorno ravnanje del naših vrednot in na tej poti vseskozi podpiramo različna društva in organizacije, ki s svojim delovanjem in aktivnostmi pomagajo pomoči potrebnim. Tokrat smo se pridružili akciji za nakup mobilnega urološkega simulatorja, ki bo prispeval k hitrejšemu in učinkovitejšemu zdravljenju bolnikov ne le v eni bolnišnici z urološkim oddelkom, temveč po vsej Sloveniji."

Podatki kažejo, da v Sloveniji za rakom prostate, ki je najpogostejši rak moških, letno zboli okoli 1.700 moških, skoraj 400 jih umre. Aktivnostim na področju osveščanja o raku na prostati in o ostalih oblikah raka pri moških se posvečajo v društvu OnkoMan, kjer skrbijo tudi za pomoč obolelim in njihovim svojcem.