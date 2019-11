Rak prostate najpogostejši rak moških

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rak prostate je najpogostejši rak moških, a niso vse oblike smrtno nevarne in ne rabijo zdravljenja. "Težava pa je tista oblika raka, zaradi katere bodo ljudje umirali, in te oblike moramo zgodaj prepoznati, če želimo zmanjšati umrljivost," je na novinarski konferenci ob začetku Movembra povedal Uroš Kacjan z oddelka za urologijo UKC Maribor.

November, ki je proglašen kot mesec Movember, je namreč ponovno namenjen zdravju moških, predvsem opozarjanju o raku mod in prostate, zaradi katerega umre več kot 400 Slovencev na leto. Okoli 1600 moškim letno na novo odkrijejo omenjeno bolezen.

"Ker ni nobenih kliničnih znakov, ki bi nakazovali to bolezen v začetni fazi, je nujno treba najti načine, kako zgodaj odkrivati to bolezen," je na današnji novinarski konferenci v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor še povedal Uroš Kacjan. Pojasnil je, da je znanost na tem področju že močno napredovala, zato znajo vedno bolje razlikovati med tistimi oblikami bolezni, ki rabijo zdravljenje, in tistimi, ki ne.

Združenje urologov predlaga nacionalni program presejanja

Evropsko združenje urologov je dalo pobudo, da bi se tako kot za druge najpogostejše oblike raka uvedel tudi za rak prostate nacionalni program presejanja. "Napredovane oblike raka prostate so večinoma neozdravljive. Imamo sicer onkološko terapijo, s katero lahko omilimo težave in upočasnimo napredovanje, a če želimo zmanjšati umrljivost zaradi tega, je nujno potrebno zgodaj odkriti bolezen," je dodal.

Na splošno svetujejo moškim med 40. in 50. letom, naj se testirajo. "Posebej če je kdo v družini umrl zaradi raka prostate, še posebej v prvem kolenu," je dodal predstavnik Združenja urologov Slovenije Boris Košuta.

Težava je sicer dostopnost do urologov. V Sloveniji na tem področju po besedah Košute trenutno deluje 58 specialistov, 33 specializantov in 18 upokojenih zdravnikov, od tega so trije še vedno dejavni v ambulantni dejavnosti urologije. "Na enega specialista urologa pride okoli 34.500 prebivalcev. Če upoštevamo evropske smernice, bi rabili vsaj enkrat toliko specialistov, da bi prišli v znosne okvirje," je povedal.

Na prvi urološki pregled trenutno čaka okoli 4.500 ljudi

Na začetku lanskega leta so slovenski urologi dobili razširjen strokovni kolegij, ki je med drugim predlagal rešitev v smislu ambulantnih urologov. "Po zgledu ginekološke dejavnosti bi imeli urologe, ki ne bi bili v operativni dejavnosti, bi pa bili vešči tako diagnostike kot nadaljnjega sledenja bolnikom z rakom oziroma drugimi urološkimi težavami," je pojasnil Košuta.

Podatki o trenutnih čakalnih dobah na tem področju so nejasni, po nekaterih pa trenutno čaka na prvi urološki pregled okoli 4.500 ljudi, je opozoril predsednik Društva uroloških bolnikov Slovenije Franc Hočevar.

Moški so za urološke težave še bolj občutljivi

Ozaveščanje o tej bolezni je po njegovih besedah še posebej pomembno, saj se moški večinoma izogibajo obisku pri zdravniku. "Moški se popolnoma neprimerno obnašamo, ko je treba preveriti, ali je naše zdravstveno stanje v dobri formi ali ne. Ko gre za urološke težave, pa so še bolj občutljivi, saj gre za intimne zadeve, tu so še vedno zelo močni predsodki," je dejal.

Prav s ciljem opogumiti tudi moške, da posvečajo pozornost svojemu zdravju, je bilo pred 15 leti ustanovljeno mednarodno gibanje Movember, ki z nošenjem brkov ozavešča javnost o boleznih moške populacije. V Sloveniji je prisotno več kot deset let. "Vsako leto izvedemo nekaj aktivnosti. Vedno organiziramo Movember tek, ki bo zadnjo soboto v novembru v Ljubljani. Poleg tega priredimo še dobrodelno dražbo vin in kakšno impro predstavo. Letos bomo zbrana sredstva donirali UKC Maribor za nakup potrebne opreme," je povedal predstavnik gibanja Movember v Sloveniji Martin Šala.