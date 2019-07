Te dni praznujemo 150 let organiziranega gasilstva v Sloveniji #video

Za prostovoljne gasilce, teh je v Sloveniji okoli 165 tisoč, je letos leto pomembnih jubilejev. Še posebej ponosno v zgodovino zrejo metliški gasilci. Praznujejo namreč 50 let Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki, 70 let Gasilske zveze Slovenije, najodmevnejše pa je zagotovo praznovanje 150-letnice prvega prostovoljnega gasilskega društva v Metliki in s tem začetkov organiziranega gasilstva pri nas. Predsednik države Borut Pahor jim je zato danes v predsedniški palači izročil listine o častnem pokroviteljstvu nad dogodki ob 150-letnici gasilstva.

Novodobni junaki, ki velikokrat tvegajo svoja življenja, da bi rešili naša, so v kristalni dvorani s ponosom pričakali prihod predsednika države Boruta Pahorja. Letošnje leto je za njih še posebej praznično, saj mineva 150 let od začetka organiziranega gasilstva na Slovenskem.

Predsednik države je velik jubilej podprl s častnim pokroviteljstvom

"Praznujemo vašo obletnico kot svojo obletnico in vaše uspehe kot svoje in da prepoznamo vaše zasluge za to, da živimo tudi v tako varni državi, kot danes živimo. Hvala, čestitke," je ob posebni priložnosti dejal Pahor.

Slovensko gasilstvo se je rodilo v Metliki, od koder prihaja najstarejše gasilsko društvo pri nas. "Zelo smo ponosni na našega prednika doktorja Josipa Savinška, ki je ustanovil prvo požarno obrambo, izbral 27 fantov na grajskem dvorišču in podelil čepice, tako se je začelo organizirano gasilstvo," je dejal Amir Mehadžić, predsednik PGD Metlika

Društvo, ki je eno izmed 17 v metliški občini, danes šteje 181 članov. Na intervencijo v povprečju odrinejo v le štirih minutah. "Zavedamo se, da je gasilstvo način življenja in gasilci smo eden od ključnih stebrov sistema zaščite in reševanja v naši državi," je pojasnil Martin Štubljar, predsednik Gasilske zveze Metlika.

V zibelki slovenskega gasilstva bodo praznovali vse leto

Z mislimi pa so že pri 22. mladinskih olimpijskih igrah v Švici, ki se začnejo v nedeljo, nanje bodo poslali posebne izbrance - mladino in po besedah Janka Cerkvenika, predsednika Gasilske zveze Slovenije, veliki up. "Glede na to, da smo že zdaj na vseh teh tekmovanjih želi dobršen del uspehov, se nadejamo dobrih rezultatov na tej olimpijadi," je dejal Cerkvenik.

V različnih preizkušnjah bo sodeloval tudi 13-letni Andraž Metljak, ki si želi postati poklicni gasilec. Kot je dejal, je zanj največje zadovoljstvo to, da lahko opraviš dobro delo in nekoga rešiš.

Gasilstvo na Slovenskem je dolga in imenitna tradicija, na katero smo lahko vsi ponosni.