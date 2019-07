Kako so gasilci iz Drave rešili mesec dni staro srnico #video

Po pričevanju očividcev naj bi mesec dni stara srnica obstala na dravskem obrežju in s tenkimi glasovi klicala svojo mamo, ki se je v tem času zadrževala v bližnjem gozdu. Srnica se zaradi betonske ograje ni mogla vrniti v svoje okolje.

Srnico so vrnili mami

Na pomoč so ji priskočili gasilci Gasilske brigade Maribor, vendar se žival ni pustila ujeti in je tako stekla v Dravo. Rešili so jo tako, da se je eden izmed gasilcev z vrvjo pognal za njo in jo uspel rešiti, povzema stran Maribor24.

Srnico so gasilci nepoškodovano, a v rahlem šoku po reševalni akciji, vrnili k njeni materi, ki jo je čakala v gozdu.