TALUM je praznoval 70 let – praznovanje priložnost za druženje in pogled v prihodnost

21. novembra, ko je leta 1954 iz elektroliznih celic pritekel prvi aluminij, v Talumu praznujejo tovarniški praznik. V Talumovih elektroliznih celicah so ga proizvedli skoraj 4 milijone ton. Danes njihovi izdelki temeljijo na reciklaži in pretaljevanju in so del globalnih oskrbovalnih verig. Ob obletnici so v Talumu poleg tradicionalnih dogodkov, ki jih pripravijo ob tovarniškem prazniku (srečanje z upokojenimi sodelavci, podelitev tovarniških priznanj Zlati metulj, dan odprtih vrat) pripravili še poslovno konferenco Aluminij, neskončna moč preobrazbe, odprli razstavo Talumetnost ter pripravili koncert glasbene skupine Mi2 in Pihalnega orkestra Talum Kidričevo. Vsi dogodki so bili zelo dobro obiskani.

"Sedem desetletij delovanja, ki ga je zaznamovalo več kot 11 tisoč pridnih in potrpežljivih parov rok naših sodelavcev, je za nami. Vsako desetletje je bilo svojstveno. Zadnje, sedmo desetletje našega delovanja iz vidika razvoja ni bilo dosti drugačno od predhodnih, iz vidika preobrazbe pa zagotovo, saj smo, delno načrtno in delno nenačrtno, zaključili nekaj, kar nas je poganjalo od vsega začetka – zaključili smo lastno proizvodnjo aluminija. Vse do leta 2023 smo starejše tehnologije proizvodnje primarnega aluminija v elektrolizah nadomeščali z novimi, modernejšimi in učinkovitejšimi, v marcu 2023 pa smo elektrolizo zaustavili in se osredotočili na predelavo in reciklažo aluminija. Poudariti velja, da smo obseg proizvodnje aluminija v Talumu zniževali delno načrtno, kot strateško usmeritev prestrukturiranja podjetja v smeri povečevanja deleža pretaljevanja oz. reciklaže, potem pa se je zgodilo krizno zniževanje proizvodnje zaradi neprimerljivih pogojev poslovanja in energetske krize," je razloge za ustavitev proizvodnje aluminija v elektroliznih celicah razložil predsednik uprave Taluma Marko Drobnič.

Predsednik uprave Taluma Marko Drobnič in generalni direktor European Aluminium Paul Voss Foto: Stanko Kozel / Talum V nagovoru več kot 300 udeležencev poslovne konference v sredo, 20. novembra, ki sta se je med drugim udeležila tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in generalni direktor European Aluminium Paul Voss, je Drobnič poudaril, da so si v Talumu ne glede na navedeno žrtev (zaustavitev elektrolize) z načrtnim delom in korenitimi spremembami ter z več kot 70 milijoni evrov vlaganj v zelo tveganem obdobju koronske in energetske krize pogumno in odločno zagotovili položaj, ki Talum v globalno gledano zelo zahtevni panogi umešča med najboljše in največje. "V preteklosti smo bili med najboljšimi po tokovnem izkoristku in energetski učinkovitosti v naši proizvodnji primarnega aluminija v elektrolizi, danes smo največji svetovni razvijalec in proizvajalec rondelic za aerosol doze in tube za kozmetično, farmacevtsko in prehrambeno industrijo. S tem dosežkom in še mnogimi drugimi, nagrajujemo trud naših sodelavcev in zagotavljamo perspektivo podjetju ter tlakujemo pot za doseganje nadpovprečne dodane vrednosti. In to v panogi, ki za zadnje ni ravno sinonim."

Talum še krepi svoj položaj največjega razvijalca in proizvajalca rondelic za embalažno industrijo

V Talumu po Drobničevih besedah intenzivno delajo, da bodo ta svoj položaj še okrepili. Letos vlagajo v razvoj tehnologije in povečevanje kapacitet za proizvodnjo rondelic na 80 tisoč ton. Hkrati pa teče še en pomemben projekt prestrukturiranje programa drogov, da jih bodo prihodnje leto ponovno prodajali 60 tisoč ton. Ta projekta bosta končana v letu 2025 in bosta tovarni dali nov zagon in energijo za naprej.

"Zaradi razpršene strukture programov in panog, na katere smo vezani, ter deleža, s katerim smo prisotni izključno v avtomobilski industriji, nihanja navzdol pri povpraševanju avtomobilistov na programu ulitkov še obvladujemo. Biti moramo pošteni, da bi bil izziv za nas večji, če bi bili na to panogo vezani izraziteje, in bi postal večji, če bi se trend upadanja še nadaljeval. Evropski trg je v obdobju velikih sprememb. Po očiščenju bomo obstali tisti, ki bomo globalno konkurenčni, zato je naše osredotočanje na avtomatizacijo in robotizacijo livarskih procesov ter usmerjanje v razvoj kompleksnejših ulitkov in sklopov, ki imajo višjo dodano vrednost, edino smiselno. Na področju prenosnikov se usmerjamo na nove izdelke, na področju hlajenja baterij za različne aplikacij, hlajenja sanitarnih črpalk in solarnih absorberjev. Ob vsem tem velja za celotno skupino izpostaviti velik pomen lastne tehnološke, inženirske, metalurške in okoljske storitve, ki smo jih skozi zgodovino znali zadržati in okrepiti do ravni, da lahko zdaj lastno znanje tržimo tudi navzven, hkrati pa tudi kupcem naših izdelkov iz aluminija s tem zagotavljano nadpovprečno poprodajno in uporabniško izkušnjo. Tudi vsi podporni procesi in storitvene družbe so pomemben kamenček mozaika naših procesov."

Štirje zlati metulji

V Talumu so letos praznovanje tovarniškega praznika začeli v torek, 19. novembra, z odprtjem razstave Talumetnost v Galeriji mesta Ptuj, kjer si je mogoče do 5. januarja 2025 ogledati dela iz Talumove umetniške zbirke. "Ne glede na zelo zahtevne razmere v poslovnem okolju, kjer delujemo in velike izzive, s katerimi se v panogi soočamo, pri naših tovrstnih aktivnostih, zaradi katerih smo danes tukaj, ne popuščamo. Odločitev, da ob okroglem jubileju ponovno organiziramo likovno kolonijo, ni bila enostavna, a glede na Talumove vrednote in družbeno odgovornost je pot, po kateri stopamo, vseeno prava. Dela, ki so nastala na letošnji koloniji, bodo dodatno obogatila našo zbirko in pustila trajno sled, tako kot jo pušča naš aluminij. S skupno 53 novimi deli je število del v zbirki krepko preseglo številko 800, prav tako pa se je število umetnikov povzpelo proti 200," je na odprtju razstave dejal Marko Drobnič.

Sreda, 20. november, je bila namenjena poslovni konferenci, v četrtek, 21. novembra, so se talumovke in talumovci družili s svojimi upokojenimi sodelavci. V petek, 22. novembra, pa so na dogodku za zaposlene podelili zlate metulje sodelavcem za uspešno delo.

Zlatega metulja za življenjsko delo je prejela Brigita Lukman, zlatega metulja za uspešno delo v zadnjem letu oziroma zadnjih nekaj letih pa so prejeli Franc Mlakar, Bojan Ornik in Borut Zemljič. Foto: Stanko Kozel / Talum Brigita Lukman, zlatega metulja za uspešno delo v zadnjem letu oziroma zadnjih nekaj letih pa so prejeli Franc Mlakar, Bojan Ornik in Borut Zemljič. Petkov večer je minil v znamenju brezplačnega koncerta glasbene skupine Mi2 in Pihalnega orkestra Talum Kidričevo, ki ga je Talum pripravil za svoje zaposlene in njihove družinske člane, poslovne partnerje in prijatelje tovarne. Zlatega metulja za življenjsko delo je prejela, zlatega metulja za uspešno delo v zadnjem letu oziroma zadnjih nekaj letih pa so prejeliinPetkov večer je minil v znamenju brezplačnega koncerta glasbene skupine Mi2 in Pihalnega orkestra Talum Kidričevo, ki ga je Talum pripravil za svoje zaposlene in njihove družinske člane, poslovne partnerje in prijatelje tovarne.

Dan odprtih vrat Foto: Stanko Kozel / Talum

Več kot 2000 obiskovalcev se je zabavalo v ptujski dvorani Campus Sava Ptuj.

Zelo dober obisk so v Talumu zabeležili tudi na dnevu odprtih vrat v soboto, 23. novembra. Več kot 550 obiskovalcev so pod strokovnim vodstvom popeljali po svoji proizvodnji in jim predstavili svoje izdelke iz aluminija.



