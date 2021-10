Takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Danes in v prihodnjih dneh bodo jutra meglena, potem pa se bo postopoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 4 stopinje Celzija, najvišje dnevne pa do 19 stopinj Celzija.

Danes bo na Primorskem jasno, pihala bo večinoma šibka burja. Po nižinah v notranjosti bo sprva oblačno ali megleno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14 stopinj Celzija, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, so sporočili z Agencije RS za okolje.

Jutri bo na Primorskem jasno, še bo pihala šibka burja. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti ali megle, popoldne pa bo večinoma sončno. Jutranje temperature bodo od –1 do 4 stopinje Celzija, na Primorskem od 5 do 9 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 10 do 14 stopinj Celzija, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Konec tedna nas čaka suho in oblačno vreme

V petek bo na Primorskem pretežno jasno, burja bo ponehala. Drugod bo delno jasno, predvsem zjutraj in dopoldne se bo po nižinah marsikje zadrževala megla ali nizka oblačnost.

V soboto bo oblačnost naraščala, a bo še večinoma suho.