Takšne so razmere na cestah

Trenutne razmere



- Na dolenjski avtocesti je pri počivališču Dul zaprt počasni pas proti Ljubljani.

- Popolna zapora je na cesti Radeče-Zidani Most.

- V razcepu Kozarje iz smeri Kosez proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet.

- Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana jug do Vrhnike v smeri Primorske, zamuda tam je 20 minut.

- Gneča je tudi na severni ljubljanski obvoznici, Koseze Zadobrova v obe smeri.

- Zastoj tovornih vozil, dolg tri kilometre, je nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

- Zastoji so še na cestah Lesce-Bled v obe smeri in Štore-Celje na Teharjah pred delovno zaporo v obe smeri.

Mejni prehodi

Vozniki osebnih vozil morajo za vstop v državo na mejnem prehodu Gruškovje čakati do ene ure, pri izstopu iz države pa morajo na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane čakati približno 30 minut. Medtem morajo vozniki tovornih vozil za vstop v državo na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje čakati dve uri ali več.

Dela na cesti

Na cesti Bled-Lesce bo na Bledu do srede, 22. junija, dnevno med 3. in 15. uro, promet potekal izmenično enosmerno.

[BLED]

Na cesti Bled - Lesce bo na Bledu do srede, 22. 6., dnevno med 3. in 15. uro, promet zaradi preplastitve vozišča potekal izmenično enosmerno. Nastajajo zastoji v obe smeri. pic.twitter.com/VthMTIxXCQ — Promet.si (@promet_si) June 20, 2022

Ta teden je v noči na sredo ob polnoči predvidena polurna popolna zapora hitre ceste med Koprom in Bertoki v obe smeri zaradi postavitve portala.

Od četrtka, 23. junija od 7. ure, do 28. junija, bo za ves promet na primorski avtocesti zaprt priključek Fernetiči proti Italiji. Obvoz bo preko priključka Sežana zahod. Prav tako bo v isti smeri na odseku Sežana zahod-Fernetiči promet potekal po prehitevalnem pasu zaradi preplastitve vozišča.