Taksist mi je vrnil uničen bankovec. Kaj lahko storim?

Na nas se je obrnil bralec, ki mu je eden od ljubljanskih taksistov pri vračilu denarja podtaknil poškodovan bankovec za pet evrov. Ker manjka kar okoli polovica bankovca, našega bralca zanima, ali lahko bankovec zamenja za novega in kako lahko to stori.

Na Banki Slovenije, ki je pristojna za zamenjavo okrnjenih ali poškodovanih bankovcev, so nam pojasnili, da lahko vsi, ki želijo zamenjati tovrstne bankovce, te prinesejo k njim na blagajno Banke Slovenije na Štefanovi ulici 1 v Ljubljani v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, ob sredah pa še od 14.00 do 15.30.

Menjava je brezplačna

Bankovec je mogoče poslati tudi po pošti na naslov Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, skupaj z izpolnjeno vlogo za zamenjavo. Ko bodo bankovec prejeli, bodo preverili njegovo pristnost in ga, če izpolnjuje pogoje iz Sklepa o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev, zamenjali za drugega. Menjava je brezplačna.

Okrnjene ali poškodovane bankovce mora prosilec Banki Slovenije predložiti v zapečateni kuverti, skupaj s podpisano vlogo, v kateri navede specifikacijo okrnjenih ali poškodovanih bankovcev (količina in vrednost), ter pisno obrazložitvijo, kako je bil bankovec okrnjen ali poškodovan oziroma kje je manjkajoči del bankovca. Priloži lahko morebitna druga dokazila.

Ob osebni predložitvi ne potrebujete vloge

Prosilec lahko bankovce, ki jih želi zamenjati, Banki Slovenije predloži tudi osebno na blagajni brez vloge in pisne obrazložitve pod pogojem, da predloži več kot 50 odstotkov pristnega bankovca.

Banka Slovenije zamenja okrnjene ali poškodovane bankovce, če:

– je predloženega več kot 50 odstotkov bankovca ali

– je predloženega 50 odstotkov ali manj bankovca, če prosilec dokaže, da je bil manjkajoči del bankovca uničen.

Za zamenjavo mora biti izpolnjenih še več pogojev

Poleg tega mora prosilec izpolniti še naslednje pogoje:

– v primeru dvoma, da je prosilec zakoniti lastnik bankovca ali da je bankovec pristen, mora prosilec predložiti dokazilo o svoji identiteti,

– v primeru, da je predloženi bankovec s črnilom popackan, umazan, kontaminiran ali impregniran, je prosilec dolžan predložiti še pisno pojasnilo o vrsti madeža, kontaminacije ali impregnacije,

– v primeru, da so bili bankovci obarvani zaradi sprožitve protiropne naprave in jih v zamenjavo predloži profesionalni uporabnik bankovcev, mora ta predložiti še pisno izjavo o vzroku in vrsti obarvanja,

– v primeru, da so bili bankovci okrnjeni ali poškodovani zaradi sprožitve protiropne naprave, jih je treba predložiti v pakiranjih po 100 bankovcev, če količina predloženih bankovcev zadostuje za takšno pakiranje.

Kdaj lahko Banka Slovenije zamenjavo zavrne?

Banka Slovenije zamenjavo zavrne in bankovce zadrži, če ve ali ima zadosten razlog za sum, da so bili predloženi bankovci namerno okrnjeni ali poškodovani, razen če prosilec dokaže, da je bil v dobri veri. Bankovci, ki so okrnjeni ali poškodovani v manjšem obsegu, na primer če vsebujejo komentarje, številke ali krajše stavke, se praviloma ne štejejo za namerno okrnjene ali poškodovane.

Kadar Banka Slovenije ugotovi ali pridobi zadosten razlog za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, zavrne zamenjavo okrnjenih ali poškodovanih bankovcev in jih s potrdilom o prejemu zadrži kot dokaz ter predloži pristojnim organom za potrebe preiskave kaznivega dejanja.