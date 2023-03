Tako so bile zjutraj s soncem obsijane naše gore #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav bo danes prevladovalo oblačno vreme, je zjutraj najvišje slovenske vrhove pozdravilo sonce. "Tako so se prebudili naši sodelavci na naši najvišji meteorološki postaji v Sloveniji," so ob objavi videoposnetka sončnega vzhoda s Kredarice na Twitterju zapisali vremenoslovci Arsa.

Danes bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo popoldne več v zahodnih krajih. Krepil se bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

V torek bo oblačno. V zahodnih krajih bo občasno deževalo, popoldne in zvečer se bo dež razširil nad vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti jugozahodnik, ki bo zvečer oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 6 do 18 stopinj Celzija.

V četrtek ponekod tudi slana

Do srede zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, le na jugu bo sprva še mogoča kakšna kaplja. Čez dan se bo delno zjasnilo. Nastala bo kakšna kratkotrajna manjša ploha. Nekoliko hladneje bo. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo marsikje slana, še napovedujejo vremenoslovci.