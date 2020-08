Tako je videti prenovljeni Glavni trg v Mariboru #video #foto

Mariborčani z županom Sašo Arsenovičem na čelu so se lahko končno razveselili prenovljenega Glavnega trga in Koroške ceste, ki sta zdaj veliko bolj naklonjena pešcem in kolesarjem.

"Res smo veseli, da so občani Maribora tako lepo sprejeli prenovljena Glavni trg in Koroško cesto," je na Facebook strani zapisala Mestna občina Maribor, ki je še sporočila, da so dela sicer zaključena, a pričakujejo še prižig novih luči in zagon vodne fontane, ki "bo na trg prinesla prijetno svežino".

Lepo novo ureditev "preddverja" so tako dobile številne trgovine, lokali in restavracije, pa tudi hotel in gostilna Maribor, katere lastnik je mariborski župan Saša Arsenovič. Prav zato se nekateri šalijo, da si je župan uredil lepo "dnevno sobo" pred restavracijo.

Tako je Glavni trg videti po novem:

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

Foto: Matjaž Vertuš

