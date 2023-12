Tako izgleda, ko vatikansko baziliko okrasita Slovenca #foto

"Skupaj smo uspeli, bilo je veliko dela, celotna ekipa je bila usklajena in vsi smo uživali ob takem izzivu," je na svojem profilu na družbenem omrežju zapisala floristka Sabina Šegula, ki se je zahtevnega izziva okrasitve bazilike lotila s svojimi pomočniki. Med drugim je bil njen stalni pomočnik tudi letos florist Peter Ribič.

Florista Sabina Šegula in Peter Ribič sta baziliko svetega Petra v Vatikanu z aranžmaji iz slovenskih božičnih zvezd, storžev, rdečih vrtnic, evkaliptusa, eševerije, pozlačenih listov in zelenja in ostalo božično okrasitvijo okrasila že enajsto leto.

"Zame to pomeni izkazanje zaupanja, strokovnega priznanja in ne nazadnje tudi časti, da lahko na ta način predstavljava našo domovino. To je le en majhen delček v mozaiku krajev, kjer vse se Slovenija predstavlja, zato sem zelo vesel in ponosen, da sem del te zgodbe," je za Siol.net o krašenju bazilike v začetku decembra na predstavitvi 11. božičnega krašenja bazilike svetega Petra v Vatikanu povedal florist Peter Ribič.

"To je veliko priznanje in velika odgovornost. Gre za najmanjšo, a vendar eno najpomembnejših držav na svetu. Vsakič, ko sodeluješ pri tako velikem projektu in ga uspešno zaključiš, si upaš še več. Ko sodeluješ pri takšnih akcijah, rasteš tudi osebno. To, da lahko delčku mozaika pri presežkih v umetnosti, ki jih lahko vidimo v Vatikanu, še sam nekaj dodaš, je nekaj nepozabnega," je v začetku decembra za Siol.net povedala Sabina Šegula.

Dekorirali tudi balkon, s katerega papež podeljuje znameniti pozdrav Urbi et orbi

Kot je še dodala Šegula, je priložnost, da dekorirajo balkon, s katerega papež podeljuje znameniti pozdrav Urbi et orbi (mestu in svetu), češnja na vrhu torte. "Do tu si še vedno nismo upali misliti, da bodo lahko naše ideje popolnoma proste, tokrat bomo ponovno krasili balkon," je še povedala.

Za osnovo pri dekoraciji balkona, s katerega papež podeli Urbi et Orbi, so uporabili trtne veje avtohtone slovenske sorte Modre frankinje in slovenske božične zvezde.

Florista v Vatikan odhajata že od leta 2011 in tam sodelujeta pri izdelavi tako velikonočne kot božične dekoracije. Od leta 2019 sodelujeta tudi pri pripravi idejnega načrta za samo dekoracijo Bazilike svetega Petra. Po besedah Šegule sta se odločila, da bosta tradicionalne rdeče slovenske božične zvezde popestrila z bolj umetniškimi barvami, in sicer od bele in krem, pa tja do rahlo pisano rdeče.

V Vatikan sta se odpravila z med 300 in 350 božičnimi zvezdami.

Letos se je floristoma pri krašenju pridružila tudi Tatjana Brulc, vodja vrtnarskega centra gozdnega gospodarstva iz Novega mesta, kjer so posebej za to priložnost vzgojili božične zvezde, ki krasijo baziliko.

