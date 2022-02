Ta pripomoček vam lahko še kakšen dan pride prav

Danes bo deloma jasno z zmerno oblačnostjo, možna bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Pred nami je deloma jasen in zmerno oblačen dan, na vzhodu bo sprva še pretežno oblačno, možna bo kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najtopleje bo ob morju, 10, v notranjosti do 8 stopinj Celzija..

V sosednjih pokrajinah se bo postopno delno razjasnilo, več sonca bo v krajih zahodno od nas. V Alpah bo občasno rahlo snežilo. V Kvarnerju bo pihala večinoma šibka do zmerna burja.

Sreda bolj sončna, a plohe še možne

Jutri bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 4 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj Celzija.

Deloma sončno bo v sredo v ssednjih pokrajinah, v krajih severno od nas bodo občasne padavine. Pihal bo veter severnih smeri.

Konec tedna pretežno oblačen in vetroven

V četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V petek se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu bo še ostalo deloma sončno.