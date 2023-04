Ta podatek vas bo presenetil: toliko hrane se zavrže po gospodinjstvih

24. april je že tretje leto dan, namenjen tematiki zavržene hrane. Letos je vlada tudi uradno sprejela Sklep o razglasitvi slovenskega dne brez zavržene hrane. Ključni namen je ljudi spodbuditi k zmanjševanju in preprečevanju nastanka zavržene hrane, predstaviti številne možnosti uporabe prehrambnih izdelkov, ki pogosto ostanejo neporabljeni, ter ozaveščati o pomenu preudarnega načrtovanja nakupov.

Na ta dan sicer potekajo različne aktivnosti, povezane s preprečevanjem izgub hrane in odpadne hrane.

Koliko hrane zavržemo?

Po podatkih Sursa iz leta 2021 je vsak Slovenec povprečno zavrgel 68 kilogramov hrane. Še vedno največ odpadkov nastane v gospodinjstvih, kar pomeni, da smo ravno posamezniki tisti, ki lahko naredimo največjo spremembo.

Globalno gledano dva odstotka hrane zavržejo trgovci, pet odstotkov gostinci, 11 odstotkov pa gospodinjstva. Teh količin zavržene hrane se pogosto niti ne zavedamo, a po drugi strani pomenijo resno grožnjo za naše okolje. Zavržena hrana namreč vpliva na gospodarsko, družbeno in okoljsko trajnost prehranskih sistemov, saj pomeni izgubo virov, ki se uporabljajo v proizvodnji, kot so zemlja, voda, energija in vložki, ter povečanje emisij toplogrednih plinov, opozarjajo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kaj lahko storite?

Ob slovenskem dnevu brez zavržene hrane je mogoče pristopiti k trem zavezam, ki lahko pripomorejo k zmanjševanju količin zavržene hrane in ustvarjanju boljšega sveta.

S pristopom k pobudi se zavezujete, da boste:

1. odgovorno, premišljeno in preudarno ravnali s hrano, ki jo kupujete, shranjujete in uživate,

2. skrbeli za to, da bo v koših za smeti končalo čim manj hrane, ki je še vedno užitna in jo lahko še uporabite,

3. tudi družino, prijatelje, sošolce, sodelavce in druge, ki lahko primaknejo svoj delček k cilju pobude, informirali ter spodbujal k zmanjševanju količin zavržene hrane.