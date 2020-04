Ta konec tedna so se slabše odrezali pešci in kolesarji

Kranjskogorski policisti so tokrat večje število kršitev gibanja med občinami zabeležili pri pešcih in kolesarjih. Fotografija je simbolična.

Kranjskogorski policisti so tokrat večje število kršitev gibanja med občinami zabeležili pri pešcih in kolesarjih. Fotografija je simbolična. Foto: Siol.net

Lastniki zasebnih zemljišč zunaj občine prebivanja lahko od sobote opravljajo na tem zemljišču vzdrževalna in sezonska dela. Policisti ta konec tedna zaradi tega sicer ne beležijo večjih kršitev glede gibanja zunaj občine prebivanja. Policisti z območja Kranjske Gore so sicer tokrat zabeležili večje število kršitev med pešci in kolesarji.

Po posameznih policijskih upravah sicer nimajo točnih podatkov o morebitnih kršitvah glede prehajanja občin zaradi vzdrževalnih del na zasebnih zemljiščih, a po pridobljenih podatkih ne zaznavajo večjih kršitev.

Na območju Kranjske Gore več kršitev ugotovili med pešci in kolesarji

Nekaj več dela pa so očitno imeli policisti v Kranjski Gori. Medtem ko je bilo med lastniki vikendov po besedah tiskovnega predstavnika kranjske policijske uprave Bojana Kosa prometa toliko kot prejšnji vikend, pa so policisti na tem območju zabeležili večje število kršitev med pešci in kolesarji.

V soboto in danes so do zdaj zavrnili 22 kolesarjev in 14 pešcev na kolesarski stezi pred Mojstrano ter skupaj 17 osebnih avtomobilov in motornih koles pred Hrušico. Pri tem so bili najpogostejši razlogi zavrnjenih oseb sprehod do Mojstrane, pot s kolesom do Jasne, Planice ali Rateč ali zgolj dolgčas ob posedanju doma, je za STA pojasnil Kos.

Zaradi želje po omejevanju širjenja epidemije je sicer v državi v veljavi več prepovedi glede gibanja in zbiranja. Od 20. marca je tako prepovedano zbiranje in gibanje na javnih površinah, izjeme pa so dostop do službe, lekarn, bolnišnic in najbližje trgovine z živili. Deset dni pozneje je začel veljati odlok, ki prepoveduje gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča. Med izjemami so prihod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nega družinskih članov.

V več kot 4.500 primerih bo o kršitvi odločal zdravstveni inšpektorat

Od sobote pa so dovoljena vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj občine prebivanja. V občini bivališča pa so ponovno dovoljene nekatere športno-rekreacijske dejavnosti, na primer tek, kolesarjenje, tenis in golf Še naprej pa je prepovedano gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javne kraje in površine ter gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, na kar bodo policisti pozorni tudi v prihodnje.

Na Generalni policijski upravi so pojasnili, da so policisti med 30. marcem in to soboto izrekli 3.796 opozoril glede neupoštevanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. Do zdaj so policisti v 4.598 primerih odstopili predlog o kršitvi zdravstvenemu inšpektoratu, poroča STA.