Ta cesta bo zaprta še vsaj pol leta

Cesta čez prelaz Črnivec, kjer je zaradi septembrskega dolgotrajnega močnega deževja in s tem povečanega dotoka zaledne ter podtalne vode prišlo do zdrsa nasipa, bo zaprta za promet vsaj pol leta. Kot so povedali na direkciji za infrastrukturo, način in vrednost sanacije ter rok izvedbe del trenutno še niso znani.

Foto: PGD Nova Štifta Obilne padavine so v petek, 30. septembra, marsikje po Sloveniji povzročile velike težave, med drugim je zemeljski plaz spodjedel in odnesel dobršen del ceste na štajerski strani prelaza Črnivec v občini Gornji Grad. Zato so regionalno cesto do Nove Štifte zaprli za ves promet, koncesionar, celjsko podjetje Voc, pa je zavaroval kraj dogodka ter uredil obvoz po cesti Podlom-Kranjski Rak-Luče.

Direkcija je takoj pristopila k izvedbi geodetskega posnetka in geološkega ogleda ceste, na podlagi tega pa bodo pripravili projekt sanacije, ki mu bo v nadaljevanju sledila izvedba del.

Cesta je za prebivalce pomembna

Na občini Gornji Grad so povedali, da je omenjena cesta za prebivalce Zgornje Savinjske doline in še posebej za njihove občane izrednega pomena, saj dolino po najkrajši možni poti povezuje z Ljubljansko kotlino. Cesta je pomembna predvsem za dnevne migrante v smeri Kamnika in Ljubljane, kot so zaposleni in šolarji, a tudi za ostale prebivalce, saj so mnogi vezani na Kamnik tudi za npr. zdravstvene in druge storitve.

"Vsi ti so sedaj postavljeni pred dejstvo, da se redna avtobusna linija, ki jo zagotavlja podjetje Arriva, ne izvaja več iz Gornjega Grada, pač pa šele s prelaza Črnivec, kar je za mnoge nesprejemljivo. Predlagali smo, da avtobusni prevoznik zagotovi linijo iz Gornjega Grada do Črnivca in obratno s kombijem po obvozni lokalni cesti, a za zdaj smo pri tem še neuspešni. Do rešitve problema občina pomaga pri organizaciji in izvedbi prevozov srednješolcev do Črnivca, kar pa je lahko le začasen in kratkotrajen ukrep," so dejali na občini.

Tisti, ki se v smeri Kamnika in Ljubljane vozijo s svojimi avtomobili, se od dogodka dalje vozijo proti Ljubljani po drugih prometnih povezavah, to je po zgoraj omenjenem obvozu oz. tudi čez prelaz Lipa v smeri Vranskega, kar pa seveda pomeni bistveno podaljšanje poti.

Bodo poskrbeli za krajši obvoz?

Nekateri uporabljajo za dostop do Črnivca tudi lokalno cesto skozi Novo Štifto v kombinaciji z javno potjo mimo izletniške kmetije Toman. Toda gre za makadamsko pot z zahtevnimi tehničnimi elementi, kot so velik vzdolžni naklon ceste, ostri ovinki in otežkočeno srečevanje vozil, ki poleg tega vodi neposredno preko dvorišča domačije Toman.

Po informacijah gornjegraške občine je celjski Voc direkciji za ceste poslal dva predloga za zagotovitev začasnega in krajšega obvoza. Ali bo kateri od teh dveh sprejet in v kakšnem času bi lahko bil realiziran, pa občini ni znano.

Tudi Občina Kamnik je direkcijo za infrastrukturo in ministrstvo za infrastrukturo z dopisom pozvala, naj se sanacije zemeljskega plazu lotijo v čim krajšem času, saj je prometna povezava med regijama ključna za gospodarstvo in logistiko. Državna cesta je prav tako strateško pomembna za njihovo lokalno skupnost, saj predstavlja glavni dostop z osebnimi vozili iz smeri Gornjega Grada do Kranjskega Raka proti Veliki in Mali planini.

Po navedbah kamniške občine je dostop s strani Kamnika do Velike planine in gostišča Črnivec možen. Zavedajo se, da bo tudi med sanacijo vožnja predstavljala kar precejšnji logistični zalogaj predvsem za tiste, ki pot uporabljajo vsakodnevno. Verjamejo, da se bo sanacija začela v čim krajšem možnem času.

"Zavedati pa se moramo, da gre za obsežen plaz, ki terja kar nekaj raziskav, ter da je sanacija usadov in zemeljskih plazov zahtevna naloga. Tudi v občini Kamnik smo v zadnjih letih 20 letih imeli več uspešno saniranih večjih zemeljskih plazov, pri katerih smo postopali skladno z veljavno zakonodajo, predhodno pa naročili vse potrebne geomehanske raziskave tal in terena ter pridobili ustrezno projektno dokumentacijo, ki pa terjajo svoj čas," so zapisali na Občini Kamnik.