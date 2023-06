Svetniki RTVS nočejo Matoza za svetovalca

Vodstvo RTV Slovenija je za pravno svetovanje novemu svetu javne radiotelevizije izbralo hišnega odvetnika Janeza Janše in SDS Francija Matoza, vendar so svetniki soglasno sklenili, da storitev predlagane odvetniške družbe ne bodo uporabljali, poroča N1. Razlog za izbor odvetniške družbe, ki redno zastopa predsednika SDS Janeza Janšo, naj bi bil ugodna cena 50 evrov na uro brez DDV.

Po opozorilih na konstitutivni seji sveta RTV Slovenija (RTVS), da svetnikom vodstvo zavoda ni zagotovilo pravne podpore strokovnih služb, so jih v petek po poročanju N1 presenetili s ponudbo za zunanje pravno svetovanje, ki bi ga zagotovili v Odvetniški družbi Matoz. Gre za odvetniško pisarno, ki redno zastopa predsednika SDS Janeza Janšo.

Svetniki se s predlagano pravno pomočjo niso strinjali in na dopisni seji sklenili, da svet RTVS storitev odvetniške družbe Matoz ne bo uporabljal.

Ponudbo je predsedniku sveta RTV Slovenija Goranu Forbiciju poslal vršilec dolžnosti direktorja Televizije Slovenija Uroš Urbanija, ki ga je vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough pooblastil za nadomeščanje v času dopusta.

V dopisu je Urbanija zapisal, da je Odvetniška družba Matoz postavila najnižjo ceno, in sicer 50 evrov na uro brez DDV, javni zavod pa da mora izbrati najcenejšega ponudnika.

Matoz bi svetoval za tretjino cene

Sogovorniki so za portal N1 ocenili, da je Matoz postavil "neobičajno nizko ceno". Tej oceni naj bi pritrjevale tudi navedbe Urbanije v dopisu predsedniku sveta RTVS. Po informacijah portala je izpostavil, da so povpraševanje poslali še drugima dvema odvetniškima pisarnama, in sicer Odvetniški pisarni Stušek, ki jo vodi direktor Sove v času tretje Janševe vlade Janez Stušek, in Odvetniški pisarni Janez Tekavec, s katero ima RTVS sklenjeno pavšalno pogodbo.

Obe ponudbi naj bi bili bistveno višji od Matozove, saj bi po informacijah N1 v Odvetniški pisarni Janez Tekavec za pravno svetovanje zaračunali 200 evrov na uro brez DDV, v Odvetniški pisarni Stušek pa 150 evrov na uro brez DDV.