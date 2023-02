Svetlani Makarovič ne bodo vrnili Prešernove nagrade

Ugibanja o tem, ali bi umetnici lahko vrnili nagrado, so se v javnosti pojavila ob vprašanju, kaj je z nagrado patru Marku Ivanu Rupniku, ki se je v zadnjih tednih znašel v središču pozornosti zaradi domnevnih zlorab redovnic v Italiji. Nagrado za življenjsko delo sta Rupnik in Makarovičeva prejela istega leta, vendar jo je Makarovič zavrnila.

Umetnica je ob aferi Rupnik, ki se sicer na obtožbe ne odziva, izrazila pričakovanje, da bi ji država Prešernovo nagrado v celoti vrnila. Da se Prešernova nagrada Makarovičevi lahko izroči, je prek družbenih omrežij prejšnji teden sporočila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Kot je zapisala, so na ministrstvu v Arhivu RS preverili, da je umetnica ni prevzela, zato je v skladu z zakonom to mogoče.

Pred časom je Makarovičeva za 24ur dejala, da bo 7. februarja, ko bodo nagrade podeljene, prišla na oder in povedala pesem, "saj je v moji poeziji moja moč". A očitno bo zdaj Makarovičeva ostala praznih rok.

Z ministrstva za kulturo so danes posredovali izjavo Upravnega odbora Prešernovega sklada (UOPS), v kateri so se razpisali o vročitvi nagrade Makarovičevi.

Kot so zapisali, so se v javnosti razširile domneve, da bo Makarovičevi nagrada, ki jo je leta 2000 javno zavrnila, izročena na prireditvi 7. februarja v Cankarjevem domu in da program proslave vključuje tudi nastop nagrajenke. To se ne bo zgodilo, saj scenarij februarske podelitve ne vključuje nastopa nekdanje nagrajenke, vsako leto pa je mogoče podeliti največ dve veliki Prešernovi nagradi.

Makarovičeva za ponovno vročitev nagrade še ni zaprosila

"Za ponovno podelitev nagrade v primeru predhodne zavrnitve ni pravne podlage, saj omenjeni zakon zavrnitve ne predvideva. Ker pa je gospa Makarovič formalno dobitnica velike Prešernove nagrade za leto 2000, UOPS ne vidi zakonske ovire za vročitev nagrade nagrajenki v skladu s pravilnim postopkom vročitve oz. prevzema, ki pa mora biti pred tem pravno in zakonsko reguliran. Postopek pravne in zakonske regulacije do zdaj ni bil sprožen, saj na UOPS s strani gospe Makarovič do zdaj ni bila naslovljena uradna prošnja za vročitev nagrade," so še zapisali v sporočilu.

Makarovičeva se je na sporočilo odzvala za portal N1. Povedala je, da je sestava Upravnega odbora Prešernovega sklada ista kakor lansko leto, zato je po njenih besedah "stvar jasna".

"Oni bi mi radi to nagrado izročili čim bolj neopazno, na skrivaj, v neki Vili Podrožnik. Rekla sem, da to ne. Predlagala sem, da pridem na oder in povem eno lirično pesem in odidem. To je vse. Če pa je to njim prav ali ne, to pa ni moj problem. Jaz tam bom. Na oder bom prišla ob koncu proslave, ko bodo že vse nagrade podeljene, tudi če po vseh štirih," je še povedala pesnica.

"Nagrada je prekleto zaslužena. Bila sem jo prisiljena odkloniti leta 2000, letos je pač nisem prisiljena odkloniti," je za omenjeni portal pojasnila Makarovičeva. Glede na njene besede gre sklepati, da uradne prošnje za vročitev nagrade, ki je, kot so pojasnili na upravnem odboru nujna za začetek postopka, ne namerava vložiti.