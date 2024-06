Koncert Nosil bom rdečo zvezdo letos v podporo Palestini #video

Svetlana Makarovič je tudi letos organizirala koncert Nosil bom rdečo zvezdo. Tradicionalni nastop glasbenic in glasbenikov se je začel danes ob 20. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani. Potekal je predvsem v luči aktualnih dogodkov v Gazi in na Zahodnem bregu ter, saj je bil posvečen palestinskemu ljudstvu in kritiki izraelskega režima.