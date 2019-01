Svetina tudi v SAB in DeSUS z nekoliko več podpore kot Svetlič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi po današnjih pogovorih predsednika republike Boruta Pahorja z vodji poslanskih skupin DeSUS, SAB ter italijanske in madžarske narodne skupnosti glede imenovanja varuha človekovih pravic kaže, da imata med kandidati največ možnosti Rok Svetlič in Peter Svetina. Slednji je sicer v prednosti in je poslance s svojim delom bolj prepričal.

V poslanski skupini DeSUS ima Peter Svetina nekoliko več zaupanja in bi bil takšen varuh človekovih pravic, kot si ga oni predstavljajo, je po pogovoru pri predsedniku Borutu Pahorju, ki je danes sklenil posvetovanja glede imenovanja novega varuha človekovih pravic, pojasnil vodja poslanske skupine Franc Jurša.

Pogovor so sicer v DeSUS opravili s tremi kandidati, Pahorju pa poleg Svetine kot možnega izpostavili še Roka Svetliča.

Podobno je poudaril namestnik vodje poslanske skupine SAB Andrej Rajh. V primeru, da bi se morali odločiti za enega od omenjenih kandidatov, pa bi podprli Svetino, je pojasnil. Oba kandidata imata po njegovih navedbah kakovosten življenjepis, pri Svetini pa jih je nekoliko bolj prepričalo njegovo delo z ljudmi s posebnimi potrebami.

Vodja poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža je po posvetu pri predsedniku republike povedal, da je izbira poslanske skupine kandidat Stanko Baluh. A če bo Pahor državnemu zboru v imenovanje predlagal koga drugega, tudi Svetino, ga bosta podprla, je napovedal.

Svetino podpirajo tudi v LMŠ in NSi ter poleg Svetliča še v SD in SMC. O Svetini so se pripravljeni pogovarjati tudi v Levici, čeprav je njihova prva izbira nekdanja ustavna sodnica Jadranka Sovdat.

Če bi vse omenjene poslanske skupine podprle Svetino, bi skupaj lahko zagotovile nujnih 60 poslanskih glasov. V SDS, ki kot največja poslanska skupina šteje 25 poslancev, se glede podpore posameznemu kandidatu še niso odločili. Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je po četrtkovem pogovoru pri Pahorju pojasnil, da pri njih zaenkrat obstajajo tri možna imena, ki pa jih ni razkril. Prav tako se še niso odločili v SNS, ki ima štiri poslance.

Odločitev predsednika republike glede kandidata za novega varuha je pričakovati v naslednjem tednu, kar pomeni, da bi DZ o predlogu lahko odločal že na januarski seji.

Na javni poziv za novega varuha je sicer prispelo devet predlogov kandidatur. Poleg Svetliča, Svetine, Sovdatove in Baluha so kandidati še Jasna Murgel, Valerija Korošec, Rajko Marković, Gorazd Pretnar in Franci Žohar. Aktualni varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer se mandat izteče 23. februarja.

Pahor se je z vsemi poslanskimi skupinami pogovarjal tudi o spremembah volilne zakonodaje, do katerih mora priti po odločbi ustavnega sodišča. O tem se bo s strankami posvetoval prihodnji četrtek.