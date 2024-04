Svet RTV o predlogu reorganizacije zavoda z akcijskim načrtom za prvi dve leti

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ima danes na mizi predlog reorganizacije zavoda skupaj z akcijskim načrtom za prvi dve leti. Predvidene so programska, sistemska, kadrovska in finančna reorganizacija. V prihodnjih dveh letih je načrtovano povečanje prihodkov iz dodatnih virov za pet odstotkov in deleža plačnikov RTV-prispevka za odstotek.

Ker bodo optimizirali pobiranje in obračun RTV-prispevka, predvidevajo, da bodo do konca leta 2025 povečali delež plačnikov za odstotek, stroške distribucije pa zmanjšali za tri odstotke letos in za pet odstotkov v letu 2025, izhaja iz predloga dokumenta z naslovom Naprej RTV Slovenija, ki ga je predložila uprava zavoda.

V načrtu okrepitev sodelovanja na razpisih

Razvijali bodo inovativne trženjske produkte z večjim potencialom. Sem spadajo denimo morebitne nadgradnje plačljivega dostopa do digitalnih vsebin. Posodobili bodo interna krovna pravila in prodajne pogoje. Skladno s potrebami pa bodo posodobili tudi organiziranost služb za trženje in okrepili skupino za sodelovanje na razpisih.

V zunanjem okolju kot največjo slabost za zavod vidijo višino RTV-prispevka, ki že 12 let znaša 12,75 evra. Glede na to bodo nadaljevali pogovore z ustanoviteljem glede financiranja.

Poleg tega bodo produkcijo vsebin avtomatizirali za pet odstotkov letno. Z optimizacijo procesov bodo do konca leta 2025 zmanjšali stroške produkcije za dva odstotka, napovedujejo.

Pri kadrovski sistemizaciji časovnica do konca leta 2026 predvideva zmanjšanje števila zaposlenih za od štiri do sedem odstotkov. Pri programski reorganizaciji je letos predvideno, da s serijo inovativnih projektov okrepijo vsebine in razvoj na osrednjih digitalnih platformah rtvslo.si in RTV 365. V okviru sistemske reorganizacije pa naj bi povečali vlaganje v sodobne tehnologije.