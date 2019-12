Hram demokracije pred pomembnim dogodkom bogatejši za novo pridobitev #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prenovljeno malo dvorano državnega zbora, kjer domuje državni svet, so danes slovesno predali v uporabo. Prenova, na katero je dvorana čakala 60 let, je stala nekaj več kot poldrugi milijon evrov. Dvorana v spomeniško zaščiteni parlamentarni stavbi ima 90 sedežev, opremljena pa je podobno kot velika dvorana in je lahko alternativa za zasedanje državnega zbora, piše STA.