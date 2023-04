SURS: vrednost gradbenih del je nekoliko zrasla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrednost gradbenih del, opravljenih v februarju 2023, je bila za 1,1 odstotka višja od vrednosti del, opravljenih v januarju, in za 17,5 odstotka višja od vrednosti del, opravljenih februarja lani, so sporočili s statističnega urada.

Na mesečni ravni je bila vrednost gradbenih del, opravljenih v februarju, višja za 1,1 odstotka, vendar sta se zvišali le vrednosti teh del na stavbah (za 1,7 odstotka) in na gradbenih inženirskih objektih (za 6,4 odstotka), medtem ko je bila vrednost specializiranih gradbenih del za 0,6 odstotka nižja.

Vrednost gradbenih del se je povečala tudi glede na leto prej (17,5 odstotka), pri čemer so se na letni ravni zvišale vrednosti vseh vrst del: pri stavbah za 18,1 odstotka, pri gradbenih inženirskih objektih za 31,3 odstotka in pri specializiranih gradbenih delih za 14,1 odstotka.

Za primerjavo, v celotnem 2022 je bila vrednost gradbenih del za 33,9 odstotka višja kot v 2021, pri čemer je vrednost del na stavbah lani npr. narasla za skoraj 84 odstotkov.

Kazalci so boljši tudi v primerjavi s prvima dvema mesecema prejšnjega leta, saj je bila vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih dveh mesecih tega leta, za petino višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Zvišale so se vrednosti vseh vrst gradbenih del: pri stavbah za 29,2 odstotka, pri gradbenih inženirskih objektih za 23,4 odstotka in pri specializiranih gradbenih delih za 12,8 odstotka.