Sumi političnega vmešavanja pod lupo nove preiskovalne komisije

DZ je na zahtevo poslancev Svobode februarja odredil oblikovanje preiskovalne komisije, ki bo ugotavljala morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja.

Komisija bo preiskovala delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora, pa tudi odkrivanja in preprečevanja pranja denarja.

Vodstvo in člane te preiskovalne komisije, ki bo zajela obdobje od nastopa prejšnje vlade do odreditve preiskave, pa bo DZ imenoval na redni seji, ki se začne prihodnji teden.

Iz vseh poslanskih skupin po en član komisije

Ker je bila parlamentarna preiskava odrejena na zahtevo tretjine poslancev, je treba pri sestavi upoštevati, da imajo vse poslanske skupine enako število članov, predsednik pa je eden izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo preiskave, je na današnji seji mandatno-volilne komisije pojasnila njena predsednica Janja Sluga (Svoboda).

Po danes sprejetem predlogu bi komisijo vodil Miha Lamut (Svoboda), člani v njej bi bili Branko Grims (SDS), Vida Čadonič Špelič (NSi), Damijan Zrim (SD) in Tatjana Greif (Levica), za namestnike članov pa so predlagani Franc Props (Svoboda), Andrej Kosi (SDS), Jernej Vrtovec (NSi), Meira Hot (SD) in Miha Kordiš (Levica). Kot je še pojasnila Sluga, poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti člana v komisijo ni predlagala.

Preiskava vmešavanja v postopke

Kot so v zahtevi za odreditev parlamentarne preiskave pojasnili v Gibanju Svoboda, je namen preiskave med drugim ugotoviti, ali so se člani tretje vlade Janeza Janše in zdajšnje vlade Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne predkazenske in druge postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo slovenske policije. Ugotavljali bodo tudi avtonomnost Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in domnevno politično kadrovanje po volji članov vlade.

Komisija se bo osredotočila tudi na druge avtonomne represivne organe, saj obstaja sum, da je prejšnja vlada poleg policije zlorabljala tudi finančno upravo in urad za preprečevanje pranja denarja z namenom nezakonitega pridobivanja podatkov, s katerimi je pred volitvami v DZ poskušala diskreditirati politične nasprotnike.

Zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave so vložili decembra lani, po odstopu ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar, ki je med drugim premierju Golobu očitala politične pritiske na policijo, ta pa je trdil, da pritiskov ni bilo. Ministričin odstop je zaradi izgube zaupanja sprejel.

Na današnji seji mandatno-volilne komisije so med drugim sprejeli še predlog, da DZ za člana sveta javne agencije za varstvo konkurence za dobo petih let imenuje Karlo Pinter in Reneja Redžiča.