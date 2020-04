Študenti lahko oddajo vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka

Na portalu eUprava je dosegljiva elektronska vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za študente, ki se v tem študijskem letu izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih in imajo stalno prebivališče v Sloveniji, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Rok za oddajo vloge ne zastara.

Študentke in študenti, ki izpolnjujejo pogoje, morajo izpolniti elektronski obrazec, saj ministrstvo ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki za izvedbo nakazila. Za oddajo vloge ni treba imeti e-identitete.

Študenti so do dodatka upravičeni po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Za izredne študente bo dodatek urejal drugi protikoronski sveženj

V pomoč in dodatno informiranje so na ministrstvu pripravili novo storitev s pogosto zastavljenimi vprašanji o tem, kdo prejme dodatek, kako do njega in kako prejeti sredstva oziroma nakazilo. Tako so do solidarnostnega dodatka upravičeni tudi slovenski študenti, ki so trenutno v tujini na mednarodni izmenjavi Erasmus+, ne pa tudi tuji študenti na mednarodni izmenjavi na slovenskem visokošolskem zavodu. Za izredne študente je predvideno, da bo to urejeno v naslednjem paketu interventnega zakona, ki bo sprejet do konca meseca.

Študent bo moral vpisati osebne podatke, vključno z naslovom, davčno številko, EMŠO in tekočim računom, ter z menija izbrati svoj študijski program. Prav tako bo moral podati izjavo, s katero soglaša, da podatke preverijo in obdelajo za namen izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka. Oddane podatke bodo primerjali s podatki v eVŠ evidenci študentov in diplomantov ter v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ). Upoštevana bo samo ena vloga.

Po preverjanju potrebnih podatkov bodo upravičencem sredstva nakazovali v paketih in sproti. Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo sicer izplačali kot enkratno nakazilo samo prek bančnega računa, odprtega v Sloveniji. Pri tem ne bodo preverjali dohodkov in prilivov na računu. Denarja ni mogoče dobiti po pošti.

Dodatne informacije v zvezi s tem so dostopna na spletni strani ministrstva.