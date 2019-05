Strehe v gorenjski vasici prekrivajo sončne elektrarne #video

Vasico Suha pri Predosljah sta danes obiskala tudi predsednik Borut Pahor in finski predsednik Sauli Ninisto. Pobudnik zelene energije v vasi je Simon Basaj. "Ljudje so bili zelo radovedni," je o vasici pripovedoval Basaj.

Zgrabili priložnost

Zdaj z njimi sodeluje tudi Elektro Gorenjska. "Suha je zelo znana, saj so vse tehnologije uporabljene prvič ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše," je pojasnil Ivan Šmon iz Elektra Gorenjska.

Finski predsednik je po ogledu elektrarne nato kosil še pri lokalnem gostincu Tomažu Bolki iz gostilne Krištof, ki ravno tako razmišlja zeleno, saj so gostom prvi ponudili polnilnico za avtomobile. "Ne skrbimo samo za to, da imamo svoj zeliščni vrt in zelenjavo, ampak tudi za to, kako bo gost prišel do nas," je dejal Bolka in dodal, da želijo poskrbeti za čim manjši ogljični izpust.

S sončno energijo opremili tudi glamping in ptičjo hišico

"Eno je, da imajo ptički pozimi notri še vedno svojo hrano, istočasno pa imamo mi svetlobo in okolico bolj zeleno," je povedal Bolka. Za pridobivanje sončne energije dobite na eko skladu tudi subvencijo za pokritje do 20 odstotkov naložbe, ki se hitro povrne. Kot pravijo gorenjski elektrostrokovnjaki, so paneli in tovrstni litij-ionski hranilniki baterije naša bližnja prihodnost.