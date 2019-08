Štopanje po Sloveniji: nekateri na prevoz čakajo zelo dolgo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Si še upamo dvigniti palec in vstopiti v avto popolnega neznanca? Včasih se zdi, da je avtoštop le še nostalgija iz preteklosti.

Da je tistih, ki se odločijo za štopanje, vse manj, dokazuje vedno bolj prazen prostor pred izvozom na avtocesto na Dolgem mostu v Ljubljani. Pred 20 leti so ljudje na tem kraju dobesedno stali v vrsti. Je konec množičnega štopanja posledica manjše zaupljivosti, vse bolj nevarnih cest in voznikov?

Nekateri turisti pri nas se načakajo

Foto: Siol.net Ekipa oddaje Danes na Planetu se je odpravila pred izvoz na avtocesto na Dolgem mostu, kjer sta poljska turista štopala že tretji dan. Paulina Kuznicka je štopala prvič, medtem ko je Mateusz Kurylak že prekaljen štopar.

Paulina je dejala, da se na štopanje nikoli ne bi odpravila sama, se pa ob Mateuszu počuti varno. Vsekakor pa strah ni pregnal 19-letnih francoskih štoparjev.

Kot sta pojasnila Joseph Gillet in Idriss Elboufi Crouzet, so štopati začeli že v najstniških letih. Tudi Marko Kavčič štopa od svojega 18. leta. "Najpogosteje štopam na kakšnih bencinskih servisih, ker se ljudje tam ustavijo in se lahko v miru odločijo, ali smo dovolj zaupanja vredni, da bi nas sprejeli v svoje vozilo."

Najbolje je štopati na postajališčih

Do znaka za avtocesto je štopanje še dovoljeno. Težava pa se pojavi, ker glavna pot pelje prav po avtocestah, tam pa se, jasno, ne sme ustavljati.

Na postajališčih in počivališčih je tudi res zelo primeren kraj za štopanje, pravijo na policijski upravi Ljubljana. Je pa ob tem treba vedeti še nekaj.

"Na počivališčih avtocest lahko pešci hodijo, pa tudi vozniki se tam ustavijo tako, da je na teh območjih načeloma štopanje dovoljeno, ravno tako tudi zaustavljanje avtomobilov," je pojasnil Robert Vehovec, višji policijski inšpektor s Sektorja za prometne zadeve. "Vozniki se ne smejo ustavljati v bližini križišč, prehodov za pešce, na nepreglednih cestah, na klancih, viaduktih in podobnih predelih," je še dodal.

Je pa tudi prijaznih voznikov, ki ustavljajo, je vse manj. "Večinoma ustavljajo ljudje, ki so tudi sami štopali," je dejal in hkrati dodal, da je vse manj štoparjev verjetno posledica spletnih platform, ki ponujajo prevoze. Z njimi mladi prek interneta na oddaljeno lokacijo pridejo že po zelo ugodni ceni.