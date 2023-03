Število domnevno ogoljufanih kupcev podjetja Secom vse večje

Število domnevno ogoljufanih kupcev krškega podjetja Secom in skupna višina škode, ki jim je nastala ob tem, se še povečujeta. Do zdaj so kriminalisti, ki se ukvarjajo s primerom, prejeli 120 prijav domnevnih oškodovancev, škoda, ki naj bi jim jo povzročilo podjetje, pa je narasla na 370 tisoč evrov.

V začetku leta so namreč kriminalisti Policijske uprave (PU) Novo mesto na podlagi utemeljenih razlogov za sum, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj poslovne goljufije, na krško okrožno državno tožilstvo ovadili podjetje z območja PU Novo mesto, ki se ukvarja z dobavo in vgradnjo pohištva. Po poročanju medijev gre za podjetje Secom iz Krškega.

Po kazenski ovadbi, ki so jo takrat vložili kriminalisti, naj bi podjetje odškodovalo najmanj 91 oseb in jim pri tem povzročilo za skupaj 260 tisoč evrov škode.

Kriminalisti med preiskavo prejeli še več prijav

Po podaji ovadbe so kriminalisti nadaljevali z zbiranjem obvestil in prejeli prijave še 29 novih oškodovancev. Tem naj bi podjetje povzročilo skupno za nekaj manj kot 110 tisoč evrov škode. S tem se je skupno število oškodovancev povzpelo na 120, skupna ocenjena škoda pa na 370 tisoč evrov, so sporočili s PU Novo mesto.

Na sporno poslovanje omenjenega podjetja je oktobra lani opozoril tudi tržni inšpektorat. Ugotovil je namreč, da podjetje po prejemu avansnega plačila ne dobavi blaga ali ga ne dobavi v celoti in da ne vrača plačanega avansa.

Podjetju, ki je nudilo dobavo in vgradnjo PVC-oken in PVC-vhodnih vrat, senčil in komarnikov, je inšpektorat zato izdal več upravnih opozoril in odločb. Zoper podjetje je bilo zaradi nespoštovanja izdanih odločb uvedenih tudi več izvršilnih postopkov.