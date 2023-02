Na spletu lažna spletna stran državnega portala eUprava

Uporabnike prosijo, da lažne spletne strani ne uporabljajo, ker obstaja možnost kraje podatkov. Pravi naslov portala je https://e-uprava.gov.si/.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so strokovno ekipo eUprave na direktoratu za informatiko na ministrstvu za javno upravo o lažni spletni strani obvestili danes.

Varnostni inženirji so nemudoma pristopili k preverjanju in zbiranju podatkov o lažni spletni strani in bodo naredili vse, da zaščitijo uporabnike in preprečijo morebitne negativne posledice uporabe omenjenega neavtentičnega portala, so navedli.