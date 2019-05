Številne aktivnosti v tednu Rdečega križa #video

Teden Rdečega križa se je pričel danes. In že prvi dan je bilo pestro. V okviru tega je danes v parku Tivoli potekalo državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči srednjih šol. Ob zaigranih primerih nesreč so prostovoljci - 72 članov ekip prve pomoči, morali pokazati svoje znanje v nudenju prve pomoči, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Padec med tekom, zlom roke na igralih, prevelika doza alkohola in astmatični napad. To so situacije, na katere lahko naleti prav vsak.12 ekip po 6 članov je na ponesrečencih preizkušalo znanje nudenja prve pomoči, ki sicer že celo leto obiskujejo krožek prve pomoči.

S preverjanjem jih želijo motivirati

"Ocenjuje se znanje nudenja ukrepanja, se pravi sam pristop, kako so se znašli, kako so prepoznali, kako so izvedli nudenje prve pomoči," pove Ema Verbnik, sekretarka območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.

S preverjanji jih želijo spodbujati k temu, da bodo nadaljevali z učenjem prve pomoči. Preverjanje ni namenjeno temu, da jih ocenjujejo, temveč jih želijo motivirati.

A tudi brez znanja prve pomoči se da pomagati ponesrečencem."Jaz bi spodbudil pač vse, da ne samo pokličejo 112, ampak da pristopijo, preverijo življenjske znake, včasih je pač treba ukrepati takoj in so tiste sekunde, minute, zelo pomembne za te osebe, ki so se poškodovale," poudarja Sebastjan Komočar, član strokovnega centra.

Z doplačilnimi znamkami in vozovnicami lani zbrali 300 tisoč evrov

Ob tednu Rdečega križa bodo enote Pošte, postajališča Slovenskih železnic in avtobusne postaje do vključno 15. maja vsem poštnim pošiljkam in vozovnicam dodale doplačilne znamke in vozovnice v vrednosti 0,17 evra. Vsa tako zbrana sredstva Rdeči križ Slovenije (RKS) nameni izvajanju humanitarne dejavnosti na nacionalni in lokalnih ravneh. Lani so zbrali dobrih 300 tisoč evrov.

Predsednik RKS Alojz Kovačič in generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin sta v poslanici zapisala: "Svetovni dan Rdečega križa, je priložnost, da se zahvalimo za pogum, predanost in dosežke več kot 13 tisoč prostovoljk in prostovoljcev ter delavcev Rdečega križa Slovenije, ki vsak dan v svojem okolju delajo z ljudmi, v najhujših trenutkih njihovih življenj – revščini, nesrečah in krizah. Prvi se odzivajo in tako neprecenljivo prispevajo k naši moči in dosegu v skupnosti in dajejo najboljše možnosti naši nevtralni, neodvisni in nepristranski humanitarni akciji, da doseže tiste, ki najbolj potrebujejo pomoč."

Pri Karitasu pomagali najrevnejšim družinam Zahodnega Balkana

Več kot sto tisoč evrov pa so lani v okviru Akcije ne pozabimo zbrali pri Karitasu. Z njimi so pomagali najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območju Zahodnega Balkana, ki jim zaradi nizkih plač in pokojnin, bolezni in drugih stisk primanjkuje osnovnih dobrin.