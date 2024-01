Fajonova se je v New Yorku srečala s predsednico Rdečega križa

Pogovor s Spoljaric Eggerjevo se je osredotočil na pomembno vlogo Rdečega križa v Gazi, pri čemer je ministrica poudarila pomen neoviranega dostopa do talcev, ki jih zadržuje islamistično gibanje Hamas, in se zahvalila za vsa prizadevanja organizacije za pomoč prebivalcem palestinske enklave. Dejala je tudi, da je nujno ustvariti pogoje za obnovo humanitarnih operacij v Gazi.

In a mtg w/ @ICRCPresident the focus was on the important role of @ICRC in #Gaza.Minister @tfajon echoed the importance of granting #ICRC full access to hostages & thanked them for their efforts. It’s crucial to enable necessary conditions to fully resume humanitarian operations. pic.twitter.com/L2nzUCkvjT — Slovenia to the UN (@SLOtoUN) January 24, 2024

V ločenih pogovorih z libanonskim ministrom Abdalahom Bujem Habibom in jordanskim šefom diplomacije Ajmanom Safadijem pa je ministrica izrazila polno podporo načrtu, ki bo vodil v rešitev dveh držav na območju Izraela in Palestine. Poudarila je pomen takojšnje prekinitve ognja v Gazi in se strinjala, da je na poti do rešitve dveh držav ključnega pomena sodelovanje vseh držav v regiji.

Had insightful exchange of views on the situation in #Gaza w/ MFAs of #Jordan @AymanHsafadi & #Lebanon Abdallah Bou Habib. I expressed 🇸🇮’s full support to a concrete #PeacePlan leading to a 2-state solution ensuring safety of Israelis 🇮🇱 & Palestinians 🇵🇸 living side by side. pic.twitter.com/XhQj0yvGe4 — Tanja Fajon (@tfajon) January 24, 2024

Pozvala k takojšnjemu premierju na Bližnjem vzhodu

Ministrica se je v torek na vzhodni obali ZDA udeležila odprte razprave Varnostnega sveta ZN o Bližnjem vzhodu na ministrski ravni, kjer je skupaj s praktično vsemi kolegi in kolegicami pozvala k takojšnjemu premirju. To je bil njen prvi nastop v VS ZN, odkar je Slovenija z novim letom postala članica tega najpomembnejšega organa svetovne organizacije.

Ministrica je tako končala tokratni obisk New Yorka in se danes vrača v Slovenijo. V ZDA se bo predvidoma vrnila že prihodnji mesec, ko bo potekalo zasedanje na ministrski ravni o Ukrajini.